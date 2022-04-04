本报记者 刘玲玲

“习近平主席日前以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。此次会晤积极且具有重要意义，进一步增强了双方之间的理解和互信，为动荡的世界局势传递了积极信号，注入了正能量。”法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔日前接受本报记者专访时表示。

皮卡尔表示，这次视频会晤是在国际形势动荡、全球经济复苏艰难、新冠肺炎疫情仍在蔓延的大背景下举行的。作为全球两大力量，欧中关系健康发展具有“全球影响和意义”。“我注意到，欧中双方秉持开放坦诚态度，讨论了疫情防控、气候变化、营商环境改善等广泛议题，深化欧中合作有助于携手应对全球性挑战。”皮卡尔说。

“中国在国际舞台上发挥着重要作用，欧洲国家重视中国在世界和平发展进程中的作用和贡献。”皮卡尔说，“欧中之间存在分歧是很正常的，但应该看到，双方合作带来的益处更大。在当前国际形势下，双方坚持密切交流、对话合作，对世界而言，意味着更大的和平与稳定、更多的发展和安全。”

2021年，中国与欧盟进出口总值达8281亿美元，同比增长27.5%，创历史新高。中国连续两年成为欧盟最大贸易伙伴。今年前两个月，中国与欧盟贸易总值为8746.4亿元人民币，增长12.4%，欧盟重新成为中国第一大贸易伙伴。在皮卡尔看来，欧中作为全球两大市场，进一步加强贸易合作将为全球经济复苏注入更强动力。皮卡尔肯定了双方近年来在经贸、投资、能源、绿色发展等领域的合作成果，认为双方进一步扩大合作面、发掘合作新亮点，有益于欧中和世界经济复苏。

“我们正处在一个变革和危机同在的时代，欧中双方应通过充分对话加强协调合作，最大程度减少危机给世界带来的影响，把握变革带来的机遇，实现共同发展。”皮卡尔表示，中方提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议，聚焦当今世界发展面临的关键性问题，搭建起面向各国开放的公共平台，为全球可持续发展贡献了中国智慧和中国力量。

皮卡尔表示，法中在维护多边主义、应对气候变化等领域存在广泛共识，并在多领域开展了深入合作。“此次会晤上，欧中领导人谈到，持续深化经贸、投资、能源、绿色发展等各领域合作，这些也是法中两国极具合作潜力的领域。作为今年上半年欧盟轮值主席国，法国愿为推动欧中合作发挥更加积极的作用。”

（本报巴黎4月3日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月04日 03 版）

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