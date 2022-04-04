本报记者 张朋辉

“中国提出的全球发展倡议与提升民生福祉紧密相关，有助于实现联合国2030年可持续发展议程，也为各国制定可持续发展政策提供了思路和启示。”联合国贸易和发展会议（以下简称“贸发会议”）秘书长蕾韦卡·格林斯潘日前在接受本报记者专访时表示，全球发展倡议提出了一套原则框架和优先方向，贸发会议期待在具体项目的研究、评估和技术合作方案等方面与全球发展倡议开展合作。

格林斯潘曾任哥斯达黎加副总统，后又出任联合国开发计划署副署长、伊比利亚美洲首脑会议秘书长等多边机构职务。她结合贸发会议最新发布的报告，分析了世界经济、特别是发展中国家经济复苏面临的挑战，以及中国在推动世界经济复苏、促进国际合作中的作用。她认为，新冠肺炎疫情、气候变化等多种因素正对世界经济带来严重挑战，发展中国家更是首当其冲。在此情况下，国际社会比以往任何时候都更需要推动多边合作，促进世界经济强劲、可持续、平衡增长。“全球发展倡议的提出恰逢其时，倡议强调重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗等领域合作，体现了中国对多边合作的坚定支持，有助于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展，构建全球发展命运共同体。”格林斯潘说。

格林斯潘赞同全球发展倡议所强调的坚持以人民为中心：“发展的概念和过程都是多维的。发展最终应该带来包容性的经济繁荣，让所有人过上有尊严的生活。”她认为，全球发展倡议与联合国2030年可持续发展议程相契合，“对于世界各国和各地区的决策者来说，将人民置于发展政策的中心都是非常重要的”。

在格林斯潘看来，中国对维护全球产业链供应链稳定、促进世界经贸发展具有重要影响。在过去几十年间，中国一直是全球经济增长的重要引擎，“中国使数亿人摆脱贫困，实现了经济社会跨越式发展，这些成就的取得是通过提高劳动效率、数字化水平及科技创新能力实现的。面对疫情挑战，发展中国家需要在宏观经济、金融、贸易、产业政策等方面作积极调整，以实现更加公平、更有韧性的增长。在这些方面，中国的经验值得学习借鉴”。

贸发会议工作聚焦促进所有成员国、特别是发展中国家的贸易增长和经济发展，在促进发展中国家贸易与发展、推动南北对话等方面发挥重要作用。“加强南南合作是贸发会议的一项重要使命，而中国在这一领域发挥着独特的重要作用。”格林斯潘表示，贸发会议是在广大发展中国家的努力推动下成立的，全球发展倡议由世界最大的发展中国家——中国提出，可以与其他多边机制协同增效。贸发会议期待在建立伙伴关系、筹集发展资金等方面与全球发展倡议进行沟通和对接，更好推进南南合作。

（本报布鲁塞尔4月3日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月04日 03 版）

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