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“中国是不可或缺的合作伙伴”

本报记者 花 放
2022年04月03日04:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中国与德国建交50周年。“50年来，德中两国各领域合作展现出充足的活力和潜力，为双方发展提供了强大动力。”德国联邦经济发展与对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼日前接受本报采访时表示，“根据德国联邦统计局数据，中国连续6年成为德国最大贸易伙伴，两国在经贸领域合作密切。”

　　舒曼表示，德中经贸合作互补性强、领域广泛。近年来，双方积极开拓新能源、绿色经济和数字经济等合作，服务贸易增长迅速。“德中双方努力推动经济全球化和贸易自由化便利化，反对单边主义、保护主义，不断深化各领域经贸合作。”

　　面对新冠肺炎疫情挑战，德中经贸合作保持增长态势。在第四届中国国际进口博览会上，有176家德国企业参展，总展览面积4.1万平方米，参展企业数量和面积连续4年居欧盟成员国之首，意向成交额达169亿美元。“中国经济表现出强劲活力与韧性，德国企业努力抓住中国持续扩大对外开放带来的新机遇，推动德中关系、欧中关系进一步发展。”

　　舒曼认为，德中两国在卫生健康领域的合作前景广阔。“中国为全球抗击疫情提供了宝贵经验，积极向各国提供疫苗支持，贡献了中国智慧、中国方案。”德中两国始终保持密切联系，积极开展医疗物资合作，开启两国间人员“快捷通道”，在有效防控疫情的基础上更好便利双方人员往来。双方还加强疫苗交流合作，为抗击疫情、促进疫苗公平分配作出重要贡献。

　　舒曼表示，德中两国在应对气候变化、环境保护等领域存在广泛共同利益。在能源领域，德国正在推进能源转型，中国也积极落实节能减排，实现“双碳”目标。“德中两国致力于发展可再生能源，减少温室气体排放，为欧中可再生能源领域合作树立新标杆。”

　　舒曼高度评价中国为全球减贫事业发展作出的贡献。他表示，中国历史性解决绝对贫困问题，并为其他国家减贫提供支持，积极推动落实联合国2030年可持续发展议程。在减贫、医疗卫生、环境保护及应对气候变化等议题上，中国积极开展国际合作，有力推动全球共同发展。“在这些全球性议题上，中国是不可或缺的合作伙伴。”

　　舒曼表示，德中进一步深化合作，将为两国及欧中关系发展带来新机遇，为世界和平稳定发展注入正能量。

　　（本报柏林4月2日电） 


　　《 人民日报 》（ 2022年04月03日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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