本报记者 杨 一

日前，中共中央对外联络部以视频方式举行“符合国情的现代化道路：中非政党的探索与实践”主题研讨会，来自非洲16个国家的17个政党的领导人及部分党媒负责人参加。与会非方人士高度赞赏中国共产党在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，成功探索出符合中国国情的现代化道路，为非洲国家树立榜样，愿同中共加强各领域合作，促进非中关系更大发展。

多哥保卫共和联盟副主席巴比耶格表示，当今世界正经历百年未有之大变局，世界进入新的动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。在此背景下，中国共产党带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，这令人钦佩。“多哥正在新发展路线图（2020—2025）指引下，致力于实现和平、包容、可持续发展。多哥保卫共和联盟希望加强与中国共产党的交流，走适合本国国情的发展道路。”

尼日利亚全体进步大会过渡委员会全国书记阿克潘乌都埃德希高度评价中国共产党治国理政经验和智慧。“中共坚持以人民为中心的发展思想，全心全意为人民服务，带领中国人民提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，取得了举世瞩目的发展成就。”他表示，“中共为世界减贫事业发展作出重要贡献，具有中国特色的减贫道路为尼日利亚政党提供启示借鉴。”

阿克潘乌都埃德希感谢中国向包括尼日利亚在内的非洲国家提供抗疫物资和疫苗援助，分享抗疫经验，“中国坚持人民至上、生命至上，不仅率先控制住国内疫情，还用实际行动兑现了将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，为国际抗疫合作作出突出贡献”。

“我们赞赏并坚定支持中国特色社会主义道路。”加蓬民主党第二副总书记恩泽表示，“中国提出的构建人类命运共同体理念得到了包括加蓬在内的广大非洲和发展中国家的广泛认同。”面对新冠肺炎疫情挑战，中非共同构建人类卫生健康共同体。“在中国的援助和支持下，加蓬的新冠肺炎感染率和死亡率都得到了有效控制。”恩泽说。

与会非方代表纷纷表示，在新闻传播方式伴随新技术出现发生深刻改变的背景下，此次主题研讨会恰逢其时。“一些未经证实的消息或虚假新闻广泛传播，损害民众对社会和国家发展的信心，让探索适合本国国情的发展道路面临更加艰巨和复杂的挑战。”巴比耶格说，“各国必须探索建立适合本国国情的新闻传播机制，把真实信息有效传递给民众，避免虚假信息对国家发展造成威胁。”

与会非方代表希望深化与中国共产党在各领域的交流合作，加强非洲国家政党能力建设，共同走好现代化道路。南非共产党中央委员、国民议会副议长策诺利表示：“我们愿加强与中国共产党及其他非洲国家政党的交流互鉴，提高执政、参政能力，应对不断变化的外部环境。”

《 人民日报 》（ 2022年04月03日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)