本报记者 周 輖 黄培昭

坦桑尼亚与中国工作人员在“火眼”实验室提取样本核酸。

本报记者 周 輖摄

完成清洁消毒、穿上防护服，坦桑尼亚小伙子穆萨进入气膜舱，开始进行样本核酸提取的练习。

随着3个高约3米、总占地100多平方米的气膜舱亮相位于坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆的国家公共卫生实验室，“火眼”核酸检测实验室内各项设备完成调试，不久前陆续投入使用。去年11月，华大基因与坦桑尼亚政府签署协议，共同建设气膜版“火眼”核酸检测实验室。

记者看到，气膜舱内，穆萨与一位中国同事搭档，一人核对信息，一人在样本中加入试剂。“操作完成后，我们把样本通过单向连接窗送入下一个气膜舱，在另一组同事协助下自动化设备将完成核酸提取。”穆萨说，他是坦桑尼亚国家公共卫生实验室的工作人员，与另外3名坦方人员一起被抽调到“火眼”实验室工作。在中方培训下，他们基本可以独立完成全套检测操作。

“与我们已有的检测系统相比，华大基因提供的整体方案更加全面，提高了本地人员操作能力，严格的操作流程和防护设施有效保障了检测人员的安全。”穆萨说，目前“火眼”实验室已经开始承担从坦国家公共卫生实验室分流出来的样本检测，其设计检测通量为每天1000个样本，为坦方提升了20%的检测量能。“在中方的培训和技术支持下，未来实验室将平稳移交坦方，完全由我们来操作运行。”

“中国一直是坦桑尼亚的战略合作伙伴，共同建设‘火眼’实验室，不仅提升了坦桑尼亚疫情防控所需的病毒检测能力，也为坦桑尼亚学习先进技术提供了机会。”坦桑尼亚卫生部常务秘书马库比表示。

“我们在坦桑尼亚使用的检测试剂，来自华大基因与埃塞俄比亚共建的试剂工厂。”穆萨说，中国企业与中国技术帮助非洲国家抗击新冠肺炎疫情，发挥了关键作用。

华大基因非洲区总经理陈松恒介绍，疫情初期，非洲国家检测试剂严重短缺，原本几美元一盒的试剂最高涨至三四十美元。而从中国进口试剂，路途遥远，由于冷链运输仅可维持5天左右的低温，试剂经过清关、中转等流程耽误过多时间，面临着失效的风险。

2020年9月，中国与埃塞合作建设的新冠病毒核酸检测试剂盒生产厂正式投产，填补了埃塞的空白。作为地区航空枢纽，在埃塞生产的试剂盒只需一两天便可运送到周边国家，提升了非洲本地新冠病毒检测能力。未来，该厂还可转产艾滋病、疟疾、结核病等其他病毒检测试剂。

“非中团结合作树立了全球共同发展的典范，合作抗疫是其中的生动例证。”埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米表示，疫情发生以来，中国积极向非洲各国援助抗疫物资、分享抗疫经验、提供疫苗，“非中携手应对困难和挑战，中国以实际行动促进非洲卫生健康事业发展”。

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