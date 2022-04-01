人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本约18万人联合署名

反对福岛核污染水排海计划

本报记者  岳林炜
2022年04月01日06:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　3月30日，日本福岛县和宫城县的4个民间团体向日本经济产业省和东京电力公司递交了约18万人的联合署名，反对核污染水排海计划，要求采取其他方法处理福岛第一核电站核污染水。

　　据日本媒体报道，当天，福岛县生活合作社联合会和宫城县生活合作社联合会等4个民间团体的负责人，共同前往日本经济产业省和东京电力公司，并递交了联合署名。该联合署名活动是由上述团体自2021年6月起在日本全国范围内发起的。

　　联合署名指出，2021年4月，日本政府不顾国民的反对和担忧，作出将福岛第一核电站事故核污染水排放入海的决定。东京电力公司也违背了向当地渔业团体作出的核污染水“未得到相关人士同意前不做任何处理”的承诺。联合署名强调，经过处理的核污染水仍存在超标的氚元素及其他放射元素，将对海洋环境产生影响，也会极大阻碍地区经济重建的努力。

　　根据《福岛民报》和福岛电视台今年3月以福岛县居民为对象进行的民意调查显示，在“核污染水排海决定是否得到居民理解”的回答中，认为“完全没有”和“没有”的比例达到52.5%。《福岛民报》发表评论呼吁：“日本政府应正视国民的想法，终止核污染水排海进程，倾听当地居民的声音。”

　　日本参议院议员岸真纪子表示，核污染水排海决定没有得到国民的理解，政府应“继续将核污染水储存在储水罐中”，绝不允许政府强行实施核污染水排海。3月29日，宫城县知事村井嘉浩在专题会议上，再次强调“不赞成”核污染水排海的处理方式。

　　（本报东京3月31日电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年04月01日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部