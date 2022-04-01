本报记者 岳林炜

3月30日，日本福岛县和宫城县的4个民间团体向日本经济产业省和东京电力公司递交了约18万人的联合署名，反对核污染水排海计划，要求采取其他方法处理福岛第一核电站核污染水。

据日本媒体报道，当天，福岛县生活合作社联合会和宫城县生活合作社联合会等4个民间团体的负责人，共同前往日本经济产业省和东京电力公司，并递交了联合署名。该联合署名活动是由上述团体自2021年6月起在日本全国范围内发起的。

联合署名指出，2021年4月，日本政府不顾国民的反对和担忧，作出将福岛第一核电站事故核污染水排放入海的决定。东京电力公司也违背了向当地渔业团体作出的核污染水“未得到相关人士同意前不做任何处理”的承诺。联合署名强调，经过处理的核污染水仍存在超标的氚元素及其他放射元素，将对海洋环境产生影响，也会极大阻碍地区经济重建的努力。

根据《福岛民报》和福岛电视台今年3月以福岛县居民为对象进行的民意调查显示，在“核污染水排海决定是否得到居民理解”的回答中，认为“完全没有”和“没有”的比例达到52.5%。《福岛民报》发表评论呼吁：“日本政府应正视国民的想法，终止核污染水排海进程，倾听当地居民的声音。”

日本参议院议员岸真纪子表示，核污染水排海决定没有得到国民的理解，政府应“继续将核污染水储存在储水罐中”，绝不允许政府强行实施核污染水排海。3月29日，宫城县知事村井嘉浩在专题会议上，再次强调“不赞成”核污染水排海的处理方式。

（本报东京3月31日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 18 版）

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