本报记者 黄培昭

近日，伊拉克国家博物馆在关闭三年后重新对外开放。人们再度走进这座拥有近百年历史的博物馆，感受两河流域悠久的文明。

伊拉克总理卡迪米参加了开馆仪式，并在社交平台上发文：“伊拉克国家博物馆的重新开放，是长时间精心维护和修复的结果，标志着伊拉克文明重获新生。”巴格达居民曼苏尔和他9岁的儿子哈立德是首批参观者之一。曼苏尔说：“这一天，我们盼望了很久。我们终于可以再次沐浴在文物知识的阳光下。”

始建于1923年的伊拉克国家博物馆，收藏了从远古的石器时代起，历经苏美尔、阿卡德、巴比伦、亚述、喀西特、迦勒底、帕提亚、塞琉古、萨珊以至阿拉伯帝国等各个时期的珍贵历史文物，馆藏文物达30万件，被誉为“伊拉克人民自豪与希望的来源”“两河流域文明宝库”。

持续不断的战争和冲突使得伊拉克文物备受劫难。有统计显示，海湾战争期间和战后，伊拉克国家博物馆2000多件文物和大量手稿不翼而飞。2003年，伊拉克战争爆发后，伊拉克多家博物馆的文物遭到疯狂抢掠和破坏，仅伊拉克国家博物馆就损失珍贵文物1.4万件。之后，恐怖分子又大肆破坏各处文物。据伊拉克媒体报道，极端组织“伊斯兰国”通过洗劫北部城市摩苏尔博物馆和古城遗址，走私文物以换取活动资金。贩卖文物甚至成为其收入的一大重要来源。

“在伊拉克战争及战后很长一段时间里，国家博物馆的维护及文物修复、分类工作一直进展缓慢。”据伊拉克《晨报》报道，博物馆没有恒温保湿系统，许多珍贵文物堆在地上，积满灰尘，甚至连个标签也没有。长期的制裁，伊拉克博物馆修复所需的各类化学制剂等也无法运入境内，博物馆多数时候只能处于修复状态。2019年之后，因国内局势和新冠肺炎疫情影响，博物馆被迫关闭，直到此次重新开放。

近年来，伊拉克各界一直致力于追讨被抢掠文物。2021年，伊拉克追回了1.8万多件文物，其中绝大多数来自美国。2021年12月，伊拉克政府举行仪式，庆祝有3500年历史的吉尔伽美什石碑的回归。据伊拉克《时间报》报道，除传统的追回方式外，伊拉克还成立了特别小组，一旦发现有被盗文物在网上拍卖，就立即采取措施，想办法让流失文物尽早回家。

伊拉克政府也加大对博物馆的投入，馆内设备开始更新，文物修复工作也在进行之中。工作人员介绍，修复工作“就像拼图”，文物专家需要找回具有相同故事、相同历史的碎片，将这些碎片重新组合、粘连，让文物“重见天日”。

伊拉克巴格达大学历史教授伊德里斯告诉本报记者：“能再次看到这些珍贵文物展览，非常令人振奋。这是伊拉克文明不屈不挠的象征”。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 18 版）

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