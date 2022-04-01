人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

沟通思想  创造未来（大使随笔）

倪  坚
2022年04月01日06:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　3月31日，阿联酋迪拜世博会在盛大庆典中精彩落幕。半年时间里，近200个国家馆围绕“沟通思想，创造未来”这一主题，展现经济社会发展理念和成就，吸引了超过2300万游客线下参访和约1.8亿全球观众线上观看，奏响了文明交汇、民心交融的乐章。

　　习近平主席为迪拜世博会中国馆作视频致辞深刻指出：“我们所处的时代充满挑战，也充满希望。人类社会应该向何处去？中方倡议，世界各国人民一道努力，回应时代呼唤，加强全球治理，以创新引领发展，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。”作为中东地区举办的首届世博会，迪拜世博会承载着人类战胜新冠肺炎疫情严峻挑战、拥抱美好生活的真诚愿望。面对全球性挑战，没有国家可以置身事外，也没有国家能够独善其身。人类必须同舟共济、共克时艰，加强沟通协调，凝聚最大公约数，画出最大同心圆。迪拜世博会的特殊历史意义，就在于它为身处抗疫斗争中的各国人民带来了光明与启迪，也为动荡不宁的世界注入了和平、团结、发展的希望和信心。

　　中国是阿联酋的全面战略伙伴，始终鼎力支持阿联酋举办迪拜世博会。我很荣幸于去年10月1日和今年1月10日主持中国馆开馆和中国国家馆日活动，亲眼见证中国馆“华夏之光”成为世博园里绚丽闪亮的风景线。中国馆占地面积4636平方米，是本届世博会面积最大的外国馆之一，形似红灯笼，寓意光明、吉祥和团圆，寄托了中国人民对迪拜世博会的真诚祝福。我相信，中国馆里壮丽恢弘的《千里江山图》、北斗卫星营造的沉浸式空间、复兴号模拟驾驶舱内风驰电掣的体验、憨态可掬的熊猫机器人、流光溢彩的无人机矩阵灯光秀等，一定在各国游客心中留下了深刻、美好的印象。

　　近年来，中阿关系保持高水平发展，两国政治互信深厚牢固，经贸合作硕果累累，人文交流方兴未艾，抗疫合作持续深化，成为中国同中东国家关系的典范。今年2月，习近平主席在北京会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德，双方就发展两国关系达成新的重要共识，为打造面向新时代的中阿全面战略伙伴关系指明方向。特别值得一提的是，中阿合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，创造了多国籍、大规模临床试验的纪录，为推动国际抗疫合作作出了重要贡献。

　　阿联酋“国父”扎耶德曾说，历史是滚动的车轮，现实是过去的延续。举世瞩目的迪拜世博会虽已落幕，但“沟通思想，创造未来”的精神不会过时。我坚信，中阿两国和两国人民将携手前行，创造两国合作共赢的新历史，推动构建人类命运共同体，为我们共同的世界、共同的未来作出更大贡献。

　　（作者为中国驻阿联酋大使）  


　　《 人民日报 》（ 2022年04月01日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部