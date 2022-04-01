倪 坚

3月31日，阿联酋迪拜世博会在盛大庆典中精彩落幕。半年时间里，近200个国家馆围绕“沟通思想，创造未来”这一主题，展现经济社会发展理念和成就，吸引了超过2300万游客线下参访和约1.8亿全球观众线上观看，奏响了文明交汇、民心交融的乐章。

习近平主席为迪拜世博会中国馆作视频致辞深刻指出：“我们所处的时代充满挑战，也充满希望。人类社会应该向何处去？中方倡议，世界各国人民一道努力，回应时代呼唤，加强全球治理，以创新引领发展，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。”作为中东地区举办的首届世博会，迪拜世博会承载着人类战胜新冠肺炎疫情严峻挑战、拥抱美好生活的真诚愿望。面对全球性挑战，没有国家可以置身事外，也没有国家能够独善其身。人类必须同舟共济、共克时艰，加强沟通协调，凝聚最大公约数，画出最大同心圆。迪拜世博会的特殊历史意义，就在于它为身处抗疫斗争中的各国人民带来了光明与启迪，也为动荡不宁的世界注入了和平、团结、发展的希望和信心。

中国是阿联酋的全面战略伙伴，始终鼎力支持阿联酋举办迪拜世博会。我很荣幸于去年10月1日和今年1月10日主持中国馆开馆和中国国家馆日活动，亲眼见证中国馆“华夏之光”成为世博园里绚丽闪亮的风景线。中国馆占地面积4636平方米，是本届世博会面积最大的外国馆之一，形似红灯笼，寓意光明、吉祥和团圆，寄托了中国人民对迪拜世博会的真诚祝福。我相信，中国馆里壮丽恢弘的《千里江山图》、北斗卫星营造的沉浸式空间、复兴号模拟驾驶舱内风驰电掣的体验、憨态可掬的熊猫机器人、流光溢彩的无人机矩阵灯光秀等，一定在各国游客心中留下了深刻、美好的印象。

近年来，中阿关系保持高水平发展，两国政治互信深厚牢固，经贸合作硕果累累，人文交流方兴未艾，抗疫合作持续深化，成为中国同中东国家关系的典范。今年2月，习近平主席在北京会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德，双方就发展两国关系达成新的重要共识，为打造面向新时代的中阿全面战略伙伴关系指明方向。特别值得一提的是，中阿合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，创造了多国籍、大规模临床试验的纪录，为推动国际抗疫合作作出了重要贡献。

阿联酋“国父”扎耶德曾说，历史是滚动的车轮，现实是过去的延续。举世瞩目的迪拜世博会虽已落幕，但“沟通思想，创造未来”的精神不会过时。我坚信，中阿两国和两国人民将携手前行，创造两国合作共赢的新历史，推动构建人类命运共同体，为我们共同的世界、共同的未来作出更大贡献。

（作者为中国驻阿联酋大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 18 版）

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