本报记者 刘玲玲

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面对疫情等挑战，欧洲实体书店致力于推动转型升级、探索多元化发展，在创造经济价值的同时，为读者带来更加丰富的文化体验。一些国家日益重视实体书店的文化空间和社交功能，陆续出台相关扶持政策，促进实体书店复苏。

法国国家出版联盟日前发布报告显示，去年法国图书市场销售额较上一年增长了20%。另据尼尔森图书调查公司等机构统计，包括西班牙、意大利在内的欧洲多国图书市场在2021年实现反弹并表现强劲。分析认为，欧洲多国政府对文化产业的扶持政策，加上书店多元化经营在疫情防控期间加快发展，共同推动了欧洲图书业复苏。

“线上+线下”——

促进图书销量大幅增长

玛丽·罗斯是巴黎十八区一家书店的负责人。2020年书店因疫情暂时关闭，去年书店重新营业。罗斯说，书店采取“线上下单+线下取货”的方式，还积极同周边的学校合作举办艺术教育课、读书会和文学节等活动，不但为书店增加了收入，还进一步拓展了读者群。“书店销售额直线增长，去年6月就已恢复至疫情前的水平。”罗斯说。

数据显示，2021年欧洲图书市场增长显著。尼尔森图书调查公司的数据显示，在意大利，2021年图书销量较上一年增长16.9%；西班牙Dosdoce咨询公司表示，2021年西班牙图书销售额超过11亿欧元，创10年来新高。此外，英国、挪威、德国、奥地利、荷兰等国的图书市场也实现不小幅度的增长。

分析认为，尽管与新冠肺炎疫情相关的不确定性持续存在，并导致图书行业面临供应紧张、人员配备不足和成本压力等挑战，但随着疫情防控措施的调整，更多读者愿意到实体书店选购图书，从而带动图书销量增长。

欧洲实体书店的快速复苏离不开线上业务的普及。2021年，实体书店大多继续保留“线上预定+现场取书”或“线上订购+付费送货上门”的服务，并通过社交媒体积极同读者互动。瑞士书商和出版商协会常务董事坦贾·梅瑟利表示，疫情防控背景下，图书的线上销售快速增长，尤其是小型书店扩大了线上销售网络，带来了可观的销售额。

一些实体书店加快了线上线下融合发展。意大利出版商协会数据显示，意大利网上书店总销售额已从2019年的3.29亿欧元增至2021年的5.9亿欧元。欧洲出版商联合会指出，欧洲越来越多的实体书店开辟了图书“外卖”等线上业务，在方便读者的同时，也维持了书店的活跃度。“线上+线下”业务相结合的书店将更受读者青睐，在经过几年的探索后，实体书店需要将多重销售渠道完全整合到书店的日常业务模式中。

“政策+资金”——

为实体书店注入新动能

2021年，欧洲多国政府对包括图书业在内的文化产业给予了不同程度的支持。

法国文化部推出了“文化通行证”“书店里的年轻人”等活动，为年轻人购买书籍等文化产品提供300欧元代金券。法国出版商协会主席文森特·蒙塔涅指出，2021年，这些活动共带动年轻人购买了42.6万册图书。

法国去年还通过了两项促进图书行业健康发展的法案。一项法案对图书销售的邮费设置最低价，以在电商巨头和实体书店之间建立公平的竞争环境。另一项法案旨在限制大型互联网平台不正当竞争行为。“这些法律上的调整对实体书店销售具有促进作用，也将在未来进一步助力图书行业健康发展。”蒙塔涅表示。

欧盟复苏基金在设立时要求各国预算中至少有2%用于文化行业复苏，已经获得复苏基金的国家在2021年为图书行业拨付了相应资金。例如，法国拨款5300万欧元用于提升书店竞争力；罗马尼亚投入400万欧元用于图书行业的数字化建设。

瑞士推出了名为LIBER的图书代金券，在一个月内通过公众募集到61.9万瑞士法郎（约合425.6万元人民币），可兑换超过100万瑞士法郎的图书代金券，为瑞士书店带来超过100万瑞士法郎的销售额。波兰文化和民族遗产部在去年启动了一项扶持实体书店的计划，提供近66万欧元的直接补贴。西班牙政府宣布了一项阅读推广计划，为书店行业提供更高质量的人员培训，进一步增加实体书店的吸引力。

“文化+社交”——

探索多元化发展模式

在店内静静读一本书，寻访大文豪的足迹，累了就在书店的咖啡角喝一杯咖啡，走之前还可以选购书店里丰富的文创产品……位于巴黎塞纳河畔的莎士比亚书店充分发挥文化地标功能，进一步探索更加多元化的经营模式，定期举行新书发布会、图书分享等活动，在丰富读者文化体验的同时，也增加了书店收入。

法国书店“拉丁区”在去年把店面面积扩大了两倍，常年举办展览和组织会议，复合式文化体验吸引大量顾客。在英国的水石书店，图书与多元文创产品为读者提供了阅读及关联体验的一站式服务。法国图书资讯和评论网站“图书时事”发表文章指出，实体书店正在成为文化活动场所，为读者提供了学习、体验的文化空间。

蒙塔涅表示，实体书店能让读者获得不可取代的阅读体验。法国有3300多家书店，大量读者在去年疫情防控措施调整后涌入书店。

英国书商协会今年2月发布的研究报告指出，实体书店对于社区建设具有重要意义，包括吸引客流到访商业街，为社区居民提供文化休闲和文化活动空间，令小镇保持经济上的吸引力等。蒙塔涅强调，在图书获取渠道日益丰富的当下，实体书店的社会功能不会被取代，并将在社区广泛参与中实现更加稳健的成长。“实体书店凭借齐备、专业的图书储备，吸引一批忠实的读者，其文化交流空间和社交的功能将更加凸显。”

（本报巴黎3月31日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)