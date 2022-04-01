陈尚文

片片雪花汇聚动人图景，一簇“微火”点燃希望之光。2022年的北京，为世界留下了太多动人瞬间，承载了太多美好记忆。

继2018年参加平昌冬奥会报道以来，这是我的第二次冬奥之旅。在家门口见证冬奥会的成功举办，作为一名中国记者，我感到骄傲与自豪，感受到一个自信强大的中国与世界携手向未来的决心和努力。

回首过往，从2015年夏天北京冬奥会成功申办起，各项筹办工作稳步推进，一项项中国之诺变为现实。作为“开放办奥”的践行者，许多外籍专家参与冬奥组委的工作，他们与中方同事密切配合、精心筹办各项赛事，见证了中国为世界奉献一届简约、安全、精彩冬奥会的决心与行动。接受记者采访时，制冰师马克·麦瑟讲述了“冰丝带”为什么屡破纪录，中国二氧化碳跨临界直冷制冰技术究竟“牛”在哪里；首席口译官亚历山大·波洛马廖夫介绍了冬奥组委如何通过创新地使用远程同传系统，降低人力成本、提高工作效率；冰球项目专家哈里德·斯普林菲尔德分享了冰球场馆从冬奥到冬残奥转换过程中的人性化细节和“以运动员为中心”的理念……

冬奥会期间，国际奥委会和北京冬奥组委例行新闻发布会上，每天会通报国际奥委会主席巴赫的行程安排。我发现这样一个有意思的细节，刚开赛时，巴赫每天都要参加赛事协调会。没多久，他就取消了这个会议，把自己的行程改为走访赛区、观看比赛。国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比说，之所以取消协调会，是因为中方赛事组织质量高，这是“对北京冬奥会筹办工作的肯定”。

北京冬奥会让世界记住的不仅有胜利与金牌，更有运动员的奋力挑战、激情拼搏。他们在赛场上努力拼搏、赛场外共叙友谊，让“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言熠熠生辉。18岁的中国选手谷爱凌站上首钢滑雪大跳台，以自己从未尝试过的高难度动作逆转夺冠，向世界展示了年轻人挑战自我的勇气；墨西哥花样滑冰选手多诺万·卡里略从便民溜冰场起步，一路拼搏，终于在北京首都体育馆的冰面上实现了自己的奥运梦想；作为牙买加首位高山滑雪运动员，本杰明·亚历山大说：“能够参加北京冬奥会已然是一种胜利”……体育的魅力正在于此。

创下参加冬奥会以来的历史最佳战绩、冰雪运动基础设施建设成果斐然、实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标……中国不仅成功举办了一届顶级的体育盛会，更向世界展现了阳光、富强、开放、充满希望的国家形象。未来，中国冰雪运动将持续实现跨越式发展，为推动世界体育事业的发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)