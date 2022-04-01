2022年3月31日，第三次阿富汗邻国外长会在中国安徽屯溪举行。中国、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦七国外长或高级代表出席。

中华人民共和国主席习近平向会议发表书面致辞。联合国秘书长古特雷斯视频致辞。

各方在坦诚务实、相互理解的气氛中围绕阿富汗局势和涉阿富汗合作进行了全面深入和建设性讨论，共同声明如下：

一、政治外交领域

重申尊重阿富汗独立、主权、领土完整和民族团结，支持阿富汗人民自主决定国家前途命运，支持“阿人主导、阿人所有”的基本原则。

敦促对阿富汗当前困局负有主要责任的国家切实履行对阿富汗经济重建和未来发展的承诺。

强调一个和平、稳定、发展繁荣的阿富汗符合阿富汗及地区国家共同利益，愿继续为此携手发挥建设性作用。

注意到阿富汗通过对话谈判实现民族和解、健全广泛包容的政治架构、奉行温和稳健的内外政策、同世界各国尤其是邻国发展友好关系的重要性。强调各方有必要就此同阿富汗方面加强对话沟通。

注意到在阿富汗持续采取必要举措确保妇女权益和儿童教育的重要性，呼吁采取进一步措施改善民生、保障包括各族裔群体和妇女儿童在内全体阿富汗人民的基本权利。

重申反对将人道援助政治化，尊重和支持阿富汗有关当局在分配和使用国际社会和国际组织对阿富汗人民的援助物资方面的主导地位。

二、经济人道领域

对阿富汗面临的人道、经济和民生困境深表关切，宣布愿继续向阿富汗人民提供人道援助。

赞赏并支持联合国在向阿富汗提供人道援助方面发挥关键作用，呼吁国际社会尤其是联合国机构和联合国安理会有关成员，加快向阿富汗人民提供紧急人道援助。

高度关注阿富汗新冠肺炎疫情和医疗药品、器械短缺问题，愿帮助阿富汗提高卫生医疗水平和疫情防控能力。

支持阿富汗致力于自主发展的努力，承诺在双多边层面支持阿富汗经济重建，加大口岸开放力度，加强同阿富汗经贸、能源、农业、金融、互联互通、基础设施等领域交流合作，帮助阿富汗提高自主发展能力。

重申致力于深化“一带一路”倡议和地区合作组织框架下的合作，吸收阿富汗融入区域互联互通、能源交通网络和经济贸易体系，帮助阿富汗发挥地缘优势和经济发展潜力。

三、反恐安全领域

注意到阿富汗方面对国际社会作出的保证和承诺，即阿富汗领土不会被用于威胁邻国安全，任何恐怖组织都不能在阿富汗领土立足。

强调恐怖组织活动仍是影响阿富汗局势稳定的关键因素之一，谴责一切形式的暴力和恐怖袭击，重申“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”、“巴基斯坦塔利班”、“俾路支解放军”、“真主军”、“正义军”、“安萨鲁拉”、“乌伊运”等恐怖组织不能在阿富汗领土有任何生存空间。

呼吁阿富汗有关方面采取更多可视性举措划清同各类恐怖势力界限，监控所有恐怖组织活动轨迹，并通过摧毁其训练营地等措施对其予以坚决打击和消灭，确保阿富汗不再沦为恐怖主义滋生地、庇护所和扩散源。

敦促阿富汗有关方面切实保护好在阿外国公民和机构安全及合法权益。

重申愿加强邻国间反恐安全合作，构建反恐统一战线。注意到塔吉克斯坦共和国有关建立环阿富汗“安全带”的倡议。加强边境管控，防止恐怖势力跨境流窜，共同致力于维护地区安全稳定。愿同阿富汗开展反恐安全合作，帮助其加强反恐能力建设。

鼓励阿富汗有关方面在打击毒品种植、生产和非法买卖方面采取切实行动以打击有组织犯罪，确保阿富汗不再成为毒品泛滥地。

重申愿进一步合力打击跨境毒品犯罪，保护人民生命健康和社会稳定。

四、难民领域

对阿富汗难民和阿境内流离失所民众境遇表示关切，支持联合国机构在上述方面发挥积极作用。

赞赏地区国家特别是巴基斯坦和伊朗在阿富汗难民问题上所作努力，呼吁国际社会向这些国家提供持续、充分和相应的财政支持，帮助阿富汗难民及时、体面返阿。

五、机制建设领域

宣布启动阿邻国阿富汗问题特使定期会晤机制，成立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组，跟进落实历次外长会成果。

对中方高规格主办第三次阿富汗邻国外长会表示赞赏和感谢。支持乌兹别克斯坦于2023年第一季度在塔什干主办第四次阿富汗邻国外长会。

（新华社合肥3月31日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 03 版）

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