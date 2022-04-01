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中阿巴三方外长会晤举行

王毅主持

2022年04月01日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社合肥3月31日电　（记者岳媛媛）国务委员兼外长王毅30日在安徽屯溪主持中阿巴三方外长会晤。巴基斯坦外长库雷希、阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席。

　　王毅表示，当前形势下，中阿巴要重启三方合作机制，本着相互尊重、平等协商、互利共赢原则，推进政治、发展、安全三大领域合作。一是以睦邻友好为理念，构建三方政治互信。坚持与邻为善、以邻为伴，支持彼此核心关切，维护共同利益。二是以惠民生为目标，推进三方务实合作。共建“一带一路”，推动中巴经济走廊向阿富汗延伸，助力阿参与地区互联互通。三是以共同、综合、合作、可持续的新安全观为指引，加强反恐安全合作。综合施策、标本兼治，铲除恐怖主义滋生土壤，实现本地区长治久安。

　　库雷希和穆塔基积极评价本次中阿巴三方会晤和阿富汗邻国外长会重要意义，感谢中方主办此次会议并发挥协调引领作用。库雷希表示，巴方支持阿富汗加强同外界接触，愿继续帮助阿改善民生，争取更多理解支持。

　　穆塔基说，阿方愿再次向中巴两国和全世界郑重承诺，决不允许恐怖分子利用阿领土损害别国利益、伤害别国公民。感谢中巴为阿发展重建提供宝贵支持。

　　三方同意适时召开中阿巴三方外长正式对话。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月01日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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