作为阿富汗的友好邻邦，中国坚定支持阿富汗走出一条自立自强、繁荣进步、和平发展之路

“一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗，是全体阿富汗人民的期盼，也符合地区国家和国际社会共同利益。”3月31日，习近平主席向第三次阿富汗邻国外长会发表书面致辞强调，阿富汗邻国要各尽所能，凝聚共识，协调配合，支持阿富汗人民开创美好未来。与会邻国外长感谢习近平主席的重要致辞为阿富汗邻国协调合作机制注入强劲动力，赞赏中方为汇聚邻国合力、支持阿和平重建发挥的重要作用。

阿富汗饱经沧桑，百业待兴，正处在由乱及治的关键时期。去年8月底，美国从阿富汗仓促撤军，留下满目疮痍。半年多来，阿临时政府为稳定局势、改善民生、保障人权作出努力，取得一定阶段性成果。但阿富汗仍面临人道、经济、安全等多重挑战，实现持久和平、可持续发展和推进对外关系任重道远。此次阿富汗邻国外长会宣布启动阿富汗特使定期会晤机制，建立政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组，进一步凝聚了邻国在阿富汗问题上的共识，为共同推动阿富汗局势向稳、支持帮助阿富汗人民贡献了“邻国方案”。

中国是阿富汗的友好邻邦，两国友好源远流长。阿富汗形势出现根本变化以来，中国第一时间以平等和尊重方式同阿临时政府开展对话交流，第一时间克服困难向阿方提供紧急人道援助，第一时间推动建立阿邻国外长会机制，体现了中方倡导阿邻国承担应尽责任、发挥建设作用的正义立场，彰显了中国真诚视阿富汗和各邻国为山水相连、休戚与共的命运共同体。

中国坚定支持阿富汗走出一条自立自强之路。支持阿富汗人民自主决定国家前途命运，让“阿人主导、阿人所有”原则真正落到实处，实现阿民族和解和国内团结，探索符合阿国情、顺应时代发展要求的治理模式，这是阿富汗实现长治久安的关键。中国一贯支持阿富汗的主权、独立、领土完整，尊重阿富汗人民作出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围，赢得阿富汗人民的充分信任和国际社会的广泛赞誉。

中国坚定支持阿富汗走出一条繁荣进步、和平发展之路。向阿提供人道援助是当务之急。中国已向阿提供粮食、疫苗、药品、越冬物资等紧急援助，一批批人道主义援助承载着中国人民的深情厚谊，有助于帮助阿富汗人民渡过难关。提升阿自主发展能力是长远之道。中阿两国间的货运班列从未中断，农产品贸易也正在恢复。去年，中国通过“松子空中走廊”进口1400多吨阿富汗松子。今后中国还将进口更多阿富汗优质农产品，助力阿富汗人民创收增收。中国欢迎阿富汗积极参与共建“一带一路”，将积极推动中巴经济走廊向阿富汗延伸，复制更多成功经验，使地处“亚洲之心”的阿富汗成为地区互联互通的纽带桥梁。

解决阿富汗问题需要集体智慧、共同努力。美国发动的长达20年的阿富汗战争，造成大量阿富汗平民伤亡，酿成严重人道主义危机。作为阿富汗困局的始作俑者，美国应该负起首要责任，而不是继续做让阿富汗局势雪上加霜的事情。然而，与国际社会的期望相背离，美国的作为令人大跌眼镜：世界最大经济体竟然将阿富汗央行70亿美元外汇储备冻结并非法瓜分。联合国安理会决议明确阿富汗的资产属于阿富汗人民，美国无权对阿富汗资产进行无理冻结或任意处置，更不能将阿富汗人民资产据为己有。美国应停止单边制裁，无条件归还阿富汗国家资产，停止在阿制造乱局、祸害地区的图谋。

亲仁善邻，国之宝也。中国将继续与各方一道，支持阿富汗实现和平稳定发展。相信在阿富汗人民的努力下，在国际社会和地区国家的共同支持下，阿富汗能够实现独立和自主发展，开创美好未来，实现地区持久和平。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 03 版）

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