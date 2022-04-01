本报记者 姜 宣

对尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱来说，中国已然是他事业和生活的重要组成部分。位于尼首都阿布贾的中国研究中心成立于2015年，是该国首个中尼、中非关系专业研究机构。作为负责人，奥努纳伊朱长期跟踪研究中国改革开放进程和社会发展变化。

由于全球疫情延宕反复，奥努纳伊朱已有两年多没有到中国参观访问，但他的中国时间一刻也没有停摆。他曾多次参加中共中央对外联络部举办的交流研讨活动，他的办公桌上，摆满了与当代中国相关的著作，《习近平谈治国理政》和《摆脱贫困》尤为醒目。在他看来，这些书体现着习近平新时代中国特色社会主义思想，“书中的执政理念是中国共产党始终保持强大活力和自我革新能力的根本所在，也为其他国家和政党提供了借鉴。”奥努纳伊朱说。

1999年到2019年间，奥努纳伊朱到访中国近20次。他广泛走访各地城市和乡村，每次的中国之旅都“带给他不同的惊喜”。

“中国各地基础设施建设速度快，变化让人目不暇接。我在安徽农村亲眼看到一幢幢小楼拔地而起，一条条马路四通八达。从民众热情的欢迎、爽朗的笑声和自信的脸庞上，我能感受到人们不仅生活富足，精神上也更加满足。”奥努纳伊朱说。

令奥努纳伊朱印象深刻的是2014年的西藏之行。“我们去的是阿里地区一个叫娘新的地方，从拉萨开车向西大约12小时。一路上我就感叹，中国政府能把路修到这样艰苦寒冷的地区。望着窗外的风景，突然间我意识到，畅通的不仅是宽敞的公路，更是民心。”

在娘新的大街上，当地民众载歌载舞。一位热情的藏民邀请奥努纳伊朱一起跳舞，“我不太会，却情不自禁地被他们的快乐感染，跟随节拍，笨拙地跳了起来。这位藏民告诉我，他们生活富足，休闲时大家经常在这里跳舞”。

在一位当地人家中做客时，男主人告诉奥努纳伊朱，自己从未想过可以在家看上电视，也从未想过自己的孩子可以上学，“他对我说，这些都是中国共产党给我们带来的！他说这话时的幸福表情至今仍印在我的脑海中”。奥努纳伊朱说，“习近平总书记说过，‘人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标’，我在娘新所见所感，完美地印证了这句承诺。”

奥努纳伊朱曾两次来北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛，有机会近距离观察习近平总书记如何与各国政要、国际组织代表接触。“习近平总书记言谈极具感染力，举手投足间展现出冷静、坚定、果断的大国领袖形象。他始终贴近现实，以不懈努力为人民谋幸福。”

每次访问回国后，奥努纳伊朱都迫不及待地举办论坛、接受采访并撰写文章，将在中国的见闻和思考与更多人士分享。在为尼日利亚《国民报》撰写的评论文章《中国减贫事业对非洲的启示》中，奥努纳伊朱写道，中国让8亿多人成功脱贫的重要原因在于中国共产党始终把人民群众的利益放在第一位，尤其是中共十八大以来，习近平总书记把消除贫困摆在治国理政的突出位置，实现了人类减贫史上的中国奇迹，为国际减贫事业提供了中国方案。

通过参加“一带一路”国际合作高峰论坛等活动，奥努纳伊朱对共建“一带一路”倡议的认识也日益深化。“共建‘一带一路’倡议源于中国，机遇和成果由世界共享，体现出中国推动世界互联互通、与各国共享发展机遇的诚意。以尼日利亚为例，拉各斯至伊巴丹铁路大大提高了旅客和货物运载效率，莱基自贸区、奥贡广东自贸区近年来也得到不断升级发展。这些合作成果为当地经济带来活力，令当地民众获得实实在在的福祉。”

奥努纳伊朱表示，中国提出的共建“一带一路”、构建人类命运共同体等倡议和理念绝非空谈。“当我在尼日利亚看到许多中国朋友冒着酷暑和当地员工一起忙碌在铁路、公路和桥梁建设工地上时，我看到的是彼此之间兄弟般的情谊。在非洲如此，在世界上许多国家也是一样。我坚信，中国的发展理念蕴含着对人类现实状况和发展趋势的深入思索，规划出的是国际社会正确的前进方向。”奥努纳伊朱说。

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 03 版）

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