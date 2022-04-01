新华社布鲁塞尔3月31日电（记者任珂）北约秘书长斯托尔滕贝格3月31日说，在乌克兰的俄罗斯军队正在重新部署和集结，准备在顿巴斯地区发动新的攻势。

斯托尔滕贝格在当天举行的2021年度报告新闻发布会上说，俄罗斯最近宣布将减少在基辅周边和乌克兰北部的军事活动，根据北约的情报，俄军不是在撤退，而是在重新部署。俄军正试图重新集结并获得补给，以加强其在顿巴斯地区的攻势。与此同时，俄军仍保持着对基辅等城市的压力，这意味着俄军可能发动更多进攻。

斯托尔滕贝格表示，他欢迎旨在结束这场军事冲突的所有努力，包括最近俄乌双方在土耳其的谈判。他呼吁俄罗斯结束军事行动，撤离所有军队，带着诚意展开对话。

斯托尔滕贝格说，北约近年加大了对乌克兰的支持力度，为乌军提供训练，提供现代化装备，支持其改革。乌军现在比以往任何时候都更加庞大，装备更先进。

斯托尔滕贝格还表示，北约感受到一种“新的紧迫感”，正面临“新的安全现实”。北约将在今年6月马德里峰会上采取进一步措施，实施“北约2030年议程”，并将制定新的战略构想，使之成为北约未来十年的指导文件。

此外，斯托尔滕贝格在当天发布的2021年度报告中表示，北约欧洲盟国和加拿大的国防预算连续第7年上升，相比2020年增长3.1%，自2014年以来总共增加约2700亿美元。

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