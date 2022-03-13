新华社北京3月13日电 综合新华社驻外记者报道：据乌克兰媒体报道，俄军13日清晨向乌西部利沃夫州一陆军学院发射多枚导弹，当地官员称空袭造成35人死亡、134人受伤。俄总统新闻秘书佩斯科夫13日说，没有人排除俄总统普京与乌克兰总统泽连斯基会面的可能性。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，当地时间13日清晨，俄军向乌西部利沃夫州一陆军学院的国际维和与安全中心发射多枚巡航导弹。该军事学院位于利沃夫州靠近波兰边境的亚沃罗夫市，是乌陆军重要军事训练基地。乌克兰国家通讯社援引当地政府的消息报道说，截至当天中午，空袭导致的大火已基本被扑灭，乌防爆专家正在清理现场。当地官员称，空袭造成35人死亡、134人受伤。

——据俄罗斯国际文传电讯社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫13日说，没有人排除普京与泽连斯基会面的可能性，但此前需要弄清楚双方应在会面时讨论什么议题，以及会面可以带来什么结果。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌总统办公室顾问波多利亚克13日表示，乌方正在寻找合适的地点以讨论安全保障协议。乌方正制定一揽子协议，在协议制定完毕且双方事先达成共识的情况下，乌俄总统可以会面并缔结最终的和平协议。

——乌克兰最高拉达（议会）人权事务专员杰尼索娃13日在社交媒体发布消息说，乌方13日继续在扎波罗热、顿涅茨克、卢甘斯克、基辅州等地区开通14条人道主义通道，疏散乌克兰居民。

——乌克兰总统办公室顾问阿雷斯托维奇13日在新闻发布会上表示，在乌南部赫尔松州的俄军12日晚遭到重创，目前马里乌波尔、切尔尼戈夫、哈尔科夫、基辅州等地区仍然在乌军控制之下。他说，在乌北部和哈尔科夫，俄军遭到阻击后放缓了攻势，正在集结兵力。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日表示，俄武装部队正在展开攻势，过去一昼夜内前进14公里。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方3687处军事基础设施目标，击毁99架飞机、128架无人机、1194辆坦克和其他装甲车、121台多管火箭炮、443门野战火炮和迫击炮、991辆军用特种车辆。

——据美国白宫12日发布的一份备忘录，总统拜登依照美国《对外援助法》规定，委托国务卿布林肯授权国防部向乌克兰提供总价值达2亿美元的军事援助。这批援助包括国防设备等，部分资金将用于乌军事教育和训练。据统计，自去年以来，美国向乌方提供的军事援助总价值已超过10亿美元。（参与记者：李东旭、陈文仙、任珂、邓仙来、耿鹏宇）

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