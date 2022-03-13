人民网罗马3月13日电 （记者孔歌）联合国粮食及农业组织第三十六届亚太区域会议11日闭幕，闭幕当天举行了两场高级别部长级会议。本届亚太区域会议由孟加拉国政府主办，8日至11日以线上线下相结合的方式举行，共有来自42个成员国的一千余位政要、专家学者等出席会议。

成员国对全球新冠疫情以及多种原有和新发威胁表示关切，包括气候危机对粮食生产的影响，以及动植物疫病传播对整个区域造成的危害。粮农组织总干事屈冬玉呼吁各领域重要伙伴开展合作，他说，“我们必须制定有利政策，开展负责任投资，采用创新、科学及信息技术帮助农民。农业、粮食和营养是人类的核心需求，全世界都期待亚太区域发挥引领作用。”

亚太区域会议于11日集中举行了两场高级别部长级会议。在题为 “新冠疫情后建设更绿色、更美好农业粮食体系”的首场部长级圆桌会议上，中国、日本、菲律宾和萨摩亚四国代表分享了抗击新冠疫情和帮助国民实现疫后恢复的经验。中国农业农村部总农艺师曾衍德出席了线上会议，介绍了中国坚持实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推动农业绿色发展及提升农业对外开放合作水平的做法和成效。

第二场部长级圆桌会议则聚焦“采取气候行动，加强韧性和可持续发展”。当前，农业粮食体系面临严峻挑战，与会者一致认为，需要迅速采取共同行动加以应对。代表们指出，政府间气候变化专门委员会最近发布了《影响、适应和脆弱性》报告，对人类、动植物以及地球健康面临的气候威胁发出了最新警告，并对粮农组织制定全新《气候变化战略》表示欢迎。粮农组织副总干事玛丽亚·海伦娜·赛梅朵以线上视频形式为该场部长级会议做总结发言，她表示，制定粮农组织全新《气候变化战略》是一项重要工作，也是确保粮农组织应成员国所需解决这一问题的重要途径。因此，我们努力确保战略制定过程尽可能地体现包容性，重视多方协商。

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