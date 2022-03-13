人民网罗马3月13日电 （记者孔歌、谢亚宏）12日，意大利著名的圣切契利亚国立管弦乐团和合唱团在罗马音乐公园演出歌剧《图兰朵》庆祝重启中意文化和旅游年，图兰朵服饰展于3月10日至27日在罗马音乐公园同期举办。歌剧与服饰展的联袂举行展现了东西方文化的交融与碰撞，吸引众多当地民众前往参观。

圣切契利亚国立管弦乐团是意大利古典音乐演奏的“国家队”，同时也是中意文化合作机制的意方成员之一，其特意将故事情节与中国相关的《图兰朵》演出纳入中意文化和旅游年框架庆祝文旅年的重启。此次演出的音乐会版《图兰朵》由大师帕帕诺担任指挥，著名女高音桑德拉·拉德万诺夫斯基和男高音乔纳斯·考夫曼等国际一线艺术家担纲主唱，2300座提前售罄。

回望2020年1月，中意文化和旅游年开幕活动在罗马音乐公园举办，圣切契利亚青年管弦乐团与知名艺术家联袂奉献了开幕音乐会，国家主席习近平和意大利总统马塔雷拉为开幕活动发来贺信。由于疫情原因，中意双方决定在2022年重启中意文化和旅游年。

不单是歌剧演出。今年，圣切契利亚基金会还与中国驻意大利使馆和普拉托纺织博物馆合作，共同举办“图兰朵服饰展”与《图兰朵》歌剧演出相得益彰。该展展出了1926年《图兰朵》在米兰斯卡拉剧院首演时使用的两套珍贵演出服、中国国家京剧院与意艾米利亚罗马涅剧院基金会2018年合作创编京剧版《图兰朵》的一套戏服以及与《图兰朵》演出历史相关的图片。

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