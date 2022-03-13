新华社万象3月13日电 通讯：中老铁路开通百日 服务社会经济发展作用凸显

新华社记者章建华 李欢

截至本月12日，中老铁路全线开通运营已满百日。其间中老铁路老挝段客货运畅旺，服务当地社会经济发展的作用日益凸显。

记者从负责中老铁路老挝段运营的老中铁路有限公司获悉，自2021年12月3日开通运营以来，中老铁路老挝段客货需求旺盛。客货运输红利释放，极大便利了沿线民众出行，有力拉动了沿线经济。

统计显示，中老铁路开通以来，客运需求持续上升。截至本月12日，中老铁路老挝段共开行旅客列车362列，发送旅客18.7万人次，列车平均上座率65.1%。

“愿老中铁路持续前行，为老挝社会带来更大发展。”从事传媒业的老挝旅客诺伊来自首都万象，已多次乘坐中老铁路“澜沧号”动车组。“乘坐火车方便又省时，让旅行的机会更多。未来，希望老中铁路越来越好，更加便捷和现代化。”

万象站是中老铁路老挝段最大的客运车站，也是客流量最大的车站，开通至今累计发送旅客7万多人次，日均客流量700多人次。

“100天里，中老员工紧密协作、共同努力，老方员工快速成长为能独立上岗的客运工作人员。一批又一批旅客在万象站安全出发和抵达。每当看见旅客脸上洋溢的笑容，大家都觉得自己的工作非常有意义。”万象站站长朱迎红说。

客运需求旺盛的同时，中老铁路货运量也在不断攀升。截至12日，中老铁路老挝段累计开行货运列车416列，其中跨境列车408列。由中国发往老挝货物9.2万吨，由老挝发往中国货物15.9万吨。

据了解，发往中国的货物主要有天然橡胶、大米、木薯粉、木炭、铁矿石等，运往老挝的货物包括日用百货、化肥、机电产品等，另有冷链产品过境老挝运往泰国。

中老铁路开通前，多数中老跨境货物只能通过公路运输。运输时间少则四五天，如遇大雨或道路突发状况，需要10天甚至更长时间，容易造成货物变质、损坏。中老铁路开通将老挝各站点与中国铁路网联通，货物运输实现次日达，运输成本较公路运输大幅下降。

昊峰国际物流有限公司是一家扎根老挝十余年的中老合资企业，长期在老挝从事中老货物跨境运输。“受益于中老铁路开通，物流业务成倍增长，公司发展步入了快车道。”公司董事长王立俊介绍说。

老中铁路有限公司总经理袁明豪说：“我们将竭尽全力把中老铁路维护好、运营好，真正造福老挝人民，为老挝‘陆锁国变陆联国’战略提供有力支撑。”

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