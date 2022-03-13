新华社北京3月13日电 《参考消息》13日刊登源自美国《纽约时报》网站的文章《汽车制造商竞相控制下一代电池技术》。文章摘要如下：

美国汽车制造商及其供应商正在竞相研发更便宜、储能更大且充电速度更快的新一代电池。

电池的化学构成已经成为通用汽车、丰田、福特和大众等公司董事会以及白宫讨论的最热门话题之一。

在政府的资金和技术支持下，这些大公司正在热烈欢迎致力于改造电池的初创企业，这样它们就不会被电动汽车带来的工业革命落下。

由于消费者对电动汽车的需求迅速增长，汽车制造商正在上“电池化学速成班”。如今，电池占到电动汽车成本的四分之一至三分之一。这些电池大多是由少数亚洲公司生产的。

就连在电动汽车市场上占据主导地位的特斯拉也依赖亚洲供应商，并寻求将更多制造业务引入国内。

斯特兰蒂斯公司等汽车巨头正在向“因子能量”公司之类的初创企业提供大量现金。“因子能量”公司在波士顿附近沃本的一个办公园区拥有不到100名员工。

美国能源部正在考虑为生产电池或供应生产电池所需零部件及重要矿产的企业提供资金支持。统计显示，已有至少10份申请等待该机构审批，要求获得总额逾1500万美元的资金以支持电池相关项目。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)