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土库曼斯坦举行总统选举

2022年03月13日09:26 | 来源：新华网
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新华社阿什哈巴德3月12日电 土库曼斯坦12日举行总统选举，共有9名候选人参加竞选。

据土库曼斯坦中央选举委员会消息，本次总统选举投票于当地时间12日7时开始，19时结束。土境内设有2577个投票站，海外设有41个投票站。注册选民人数超340万，共有2726名观察员监督投票进程。

本次总统选举共有9名候选人，其中包括民主党候选人、副总理谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫，农业党候选人、马雷州副州长阿加占·别克梅拉多夫等。

土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在首都阿什哈巴德一投票站完成投票。他在接受媒体采访时表示，提前举行总统选举是土库曼斯坦的历史性事件。

据土中央选举委员会统计，土境内97.12%的选民当天参与投票。根据相关法律，土中央选举委员会应在总统选举结束后7日内公布计票结果，获得半数以上选票的候选人当选总统。

库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫2007年2月当选总统，2012年、2017年两度连任。土库曼斯坦2016年9月修改宪法，总统任期从5年延长至7年。今年2月，库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫宣布提前举行总统选举。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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