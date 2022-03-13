新华社北京3月13日电 综合新华社驻外记者报道：法国总统马克龙、德国总理朔尔茨12日分别与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通话，再次就俄乌冲突进行斡旋。泽连斯基12日表示，从2月24日至今，乌方有约1300名士兵阵亡。

——据俄总统网站消息，普京12日在通话中向马克龙和朔尔茨详细介绍了近日俄乌代表举行系列视频谈判情况以及特别军事行动区域内实际人道主义情况，列举了乌方严重违反国际人道主义法的事实，如在居民区、医院、学校、幼儿园附近部署重型武器等。俄法德三方同意继续就乌克兰问题保持联系。

——法国总统府爱丽舍宫12日对法国媒体表示，马克龙、朔尔茨当天与普京进行了“坦诚而艰难”的电话沟通，法国和德国要求俄罗斯结束对乌克兰马里乌波尔的围攻。法国总统府还说，普京没有表现出停火意愿，因此法国决定将对俄罗斯采取新的制裁措施。

——德国联邦政府12日发表声明说，朔尔茨和马克龙当天在同普京通话时敦促俄方尽快实现停火，并通过外交手段解决问题。声明还说，朔尔茨当天还同泽连斯基通话，以了解其对当前形势的评判。双方同意保持沟通。

——泽连斯基12日在社交媒体上说，他与朔尔茨和马克龙讨论了乌俄谈判前景等问题，并请求朔尔茨和马克龙帮助确保扎波罗热州梅利托波尔市市长获释。泽连斯基称，俄方11日抓捕了这名市长。

——据乌克兰国家通讯社报道，泽连斯基12日表示，近日俄方放缓了攻势。关于乌俄谈判，俄方开始与乌方讨论一些议程的细节问题，而不是抛出“最后通牒”，他对俄方发出的这些信号感到“满意”。

——乌方谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克12日在社交媒体上说，与俄罗斯代表团的谈判正在以视频形式进行，乌方成立了特别工作组，乌方的谈判立场是根据极其严格的“事先指令”确定的。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12日表示，参加俄乌视频谈判的俄罗斯代表团由俄总统助理梅金斯基率领。梅金斯基也是此前俄乌线下谈判的俄方代表团团长。

——俄罗斯国家原子能公司12日发表声明说，乌克兰扎波罗热核电站和切尔诺贝利核电站继续由乌方人员管理运营，俄方专家提供咨询。目前正在恢复切尔诺贝利核电站的电力供应和扎波罗热核电站的实物保护系统。

——俄联邦侦查委员会12日称，乌克兰军方在亚速海向一艘俄罗斯民用货船开火。该船从希腊港口出发，前往俄罗斯塔甘罗格。目前该部门已对此事进行刑事立案调查。

——俄国防部发言人科纳申科夫12日表示，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方3593处军事基础设施目标，击毁61架直升机、126架无人机、1159辆坦克和其他装甲车、118台多管火箭炮、436门野战火炮和迫击炮、973辆军用特种车辆。（参与记者：华迪、唐霁、李东旭、李超）

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