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推动中英关系在正确轨道上行稳致远（大使随笔）

郑泽光
2022年03月13日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　1972年3月13日，中英签署并发表互换大使的联合公报，这是两国关系史上的里程碑事件。中英双方要以建立大使级外交关系50周年为契机，把握机遇，应对挑战，共同努力，推动中英关系在正确轨道上行稳致远。

　　中英高层交往不断，有力推进了双边关系发展。中英建立经济财金对话、战略对话、高级别人文交流机制及其他具体领域对话机制。去年10月，习近平主席同英国首相约翰逊通电话，全面阐述中方对发展中英关系的原则立场，为双方在当前形势下推进两国关系行稳致远指明了方向。

　　中英务实合作领域不断拓展，覆盖贸易、投资、金融服务、科技、卫生、清洁能源、数字经济、绿色金融、金融科技等诸多领域。两国货物贸易额由50年前的3亿多美元增至2021年的1100多亿美元。中国已连续7个季度成为英国最大货物进口来源国。中英在国际和地区事务中保持沟通协作，近年来还加强了在抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化、保护生物多样性等全球性问题上的合作。

　　中英在教育、文化、体育、旅游等领域的交流与合作不断深化。新冠肺炎疫情发生前，双方每年人员往来近200万人次。目前有超过22万中国留学生在英国就读。

　　中英合作符合两国和世界的利益，是双方最好的选择。中英国情不同，应该在相互尊重中共同发展，在求同存异中合作共赢。面向未来，中英应坚持从两国人民和世界人民根本利益出发，排除干扰和障碍，推动双边关系砥砺前行。

　　我们要把握中英合作的正确方向。合作是符合中英双方利益的正确选择，也是两国人民的共同期待。我们要坚决反对鼓吹与中国脱钩、鼓吹“中国威胁论”、煽动意识形态对立的错误言行，坚持对话与合作，坚定不移推动中英关系沿着正确轨道向前发展。

　　我们要挖掘中英合作的巨大潜力。双方应发挥各自优势，深化传统领域合作，开拓新领域合作，加强在第三方市场的务实合作，在国际和地区问题上加强沟通协调，携手应对各种全球性挑战，进一步造福两国人民，促进世界和平与繁荣。中方欢迎英方参与全球发展倡议，为落实联合国2030年可持续发展议程注入动力。

　　我们要排除中英合作的人为障碍。50年前，中英以联合公报形式一致确认互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政和平等互利的原则；英方承认中国政府关于台湾是中华人民共和国的一个省的立场，承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。这些原则立场构成了中英建立和发展外交关系的重要基石，任何时候都必须得到遵守。

　　我们要夯实中英合作的民意基础。人民友好始终是推动中英关系不断前行的强大动力。双方应进一步拓宽两国民间交往渠道，便利两国人民特别是年轻一代的往来，深化教育、文化、体育、旅游等领域交流合作。

　　站在新的起点，中英应保持良好沟通，加强合作，为世界早日战胜疫情、完善全球治理、实现发展繁荣作出贡献，携手开创更好的未来。

　　（作者为中国驻英国大使）  


　　《 人民日报 》（ 2022年03月13日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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