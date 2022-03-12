新华社北京3月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副外长里亚布科夫12日说，俄方已经准备好一份对美国和西方的反制裁清单，并将于近期公布相关内容。乌克兰副总理韦列修克当天表示，乌方将继续在扎波罗热、马里乌波尔、基辅州、苏梅等地开通人道主义通道。

——据塔斯社报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫12日在俄罗斯第一频道说，俄方已经准备好一份对美国和西方的反制裁清单，并将于近期公布相关内容。他还说，俄方从未退出与美国的战略稳定对话，但俄方也不会在此问题上向美国单方面让步。俄罗斯准备与美方就安全问题和削减战略武器条约举行对话。

——乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克12日表示，乌方将继续在扎波罗热、马里乌波尔、基辅州、苏梅等地开通人道主义通道，11日乌方共疏散了7144人。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃11日在回答俄媒体提问时说，乌方称切尔诺贝利核电站在被俄军控制后构成威胁是虚假信息。她说，西方国家代表支持乌克兰破坏核设施的行为将使俄罗斯、乌克兰和整个欧洲的民众生命受到威胁。

——乌克兰武装部队总参谋部12日在社交媒体发布消息说，冲突发生以来，乌方共摧毁俄军坦克362辆、固定翼飞机58架、直升机83架、装甲车1205辆、火炮系统135套、多管火箭炮62套、防空系统33套、汽车585辆、军舰3艘和战术无人机7架。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫12日上午在例行发布会上介绍，截至目前，俄军共摧毁乌克兰境内3491处军事基础设施目标，击毁123架无人机、1127辆坦克及装甲车、115套多管火箭炮、423门野战火炮和迫击炮以及934辆军用特种车辆。此外，俄军12日早上使用高精度武器打击并瘫痪了瓦西里科夫的军用机场，以及乌克兰武装部队位于布罗瓦雷的无线电和电子情报总中心。（参与记者：黄河、李东旭、华迪）

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