新华社北京3月12日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时，首次用“五个必由之路”系统阐明新时代党和人民奋进历程昭示的重要认识。海外人士认为，习近平总书记提出“五个必由之路”重大论断，深刻揭示了新时代中国的“成功密码”，为中国继续推动高质量发展指明方向，并为世界各国发展带来重要启示。

“中共领导是中国不断发展的关键”

习近平总书记强调，“坚持党的全面领导是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路”“全面从严治党是党永葆生机活力、走好新的赶考之路的必由之路”。世界看到，办好中国的事情关键在中国共产党。

埃及开罗大学政治学教授努尔汉·谢赫说，坚持中国共产党的全面领导是中国各项事业不断向前发展的关键。在中国共产党领导下，中国经济与社会发展齐头并进，中国走出了适合本国国情的发展道路，给全世界特别是发展中国家带来重要启示。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所主任哈立德·拉赫曼说，在中国共产党领导下，中国发展成为世界第二大经济体，发展成果惠及全体中国人民，实现消除绝对贫困的伟大目标，创造了发展奇迹。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，中国共产党带领中国人民取得举世瞩目的成就，这说明中国走向繁荣富强，就必须在中国共产党的全面领导下、走中国特色社会主义道路。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，全面从严治党是中国共产党保持生机活力的关键。中国共产党纪律严明，以零容忍态度打击腐败，得到了民众的衷心拥护。

老挝人民革命党中央办公厅副主任京培表示，中国共产党坚持党要管党、全面从严治党，坚持以正风肃纪反腐凝聚党心军心民心，加强长期执政能力建设，确保人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福，走好新的赶考之路。

“中国道路为人民带来美好生活”

习近平总书记强调，“中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路”“团结奋斗是中国人民创造历史伟业的必由之路”。世界看到，中国共产党带领中国人民坚持和发展中国特色社会主义，为中华民族伟大复兴开辟了光明前景，也拓展了发展中国家走向现代化的途径。

在菲律宾金砖国家政策研究会研究员、政治学教授安娜·马林博格-乌伊看来，中国特色社会主义道路为中国人民带来美好生活，使发展成果惠及所有人。中国切实推进扶贫工作，帮助困难群体脱贫致富。中国还推进乡村振兴，改变农村地区落后面貌。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，历史和现实证明，中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路。沿着中国特色社会主义道路，中国取得了令人惊叹的发展成就。这给世界以巨大启发。许多国家日益认识到选择适合本国国情发展道路的重要性。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，在今年中国全国两会上，中国政府制定了新的发展目标，要实现目标，人民团结奋斗非常重要。

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨表示，中国共产党同中国人民保持紧密联系，团结带领中国人民取得伟大成就，持续增进福祉并不断实现新的宏伟目标。这是全世界应该学习的理念。

“中国发展为世界带来更多机遇”

习近平总书记强调：“贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。”世界看到，中国贯彻新发展理念，推动高质量发展，将迎来更加美好未来，也将带给世界更多新的机遇。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，新发展理念正融入中国经济社会发展的各个方面。中国不断扩大高水平对外开放，推动高质量共建“一带一路”，与其他国家共享发展机遇。中国的新发展理念对全世界都具有重要意义。

在委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗看来，近年来中国在科技创新、生态环境保护等方面取得瞩目成就，与其他国家合作共享、互利共赢。新冠疫情暴发以来，中国始终坚定地与广大发展中国家站在一起，以实际行动践行人类命运共同体理念。中国在全球治理中发挥着越来越重要的作用。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃表示，中国贯彻新发展理念，更加重视发展的质量和水平，相信中国将为全球生态环境保护等事业作出新的贡献。

尼日利亚阿布贾大学政治学教授谢里夫·加利说，构建新发展格局、推动高质量发展，将使中国经济更具活力，为世界带来更多新机遇。（参与记者：胡冠、石中玉、李超、吴丹妮、闫洁、刘锴、章建华、吴昊、朱雨博、陈威华、赵焱、唐霁、林朝晖、徐烨、王瑛、赵修知、杨海若、郭骏、王守宝、高文成、蒋超）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)