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中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队完成紧急空中巡逻任务

2022年03月12日14:41 | 来源：人民网-国际频道
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直升机分队在阿卜耶伊机场召开现场飞行准备会。维和直升机分队供图
直升机分队在阿卜耶伊机场召开现场飞行准备会。维和直升机分队供图

人民网喀土穆3月11日电 （记者苏航）当地时间3月10日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队1架米-171中型多用途直升机搭载7名联合国军事观察员，顺利完成紧急空中巡逻任务。

据悉，当日下午5时45分，中国第二批维和直升机分队刚刚完成全天8个小时的飞行任务后，联阿安全部队司令、副司令和参谋长紧急召集分队指挥员进行任务部署，由于在塔加雷和玛利亚查克地区发现不明武装力量大量聚集，命令我分队执行紧急空中巡逻任务。

飞行机长陈以金介绍说：“本次飞行是联阿安全部队成立以来首次执行跨昼夜飞行任务，地面安全形势不明，本场灯光条件非常有限，而且任务区缺乏灯光地标，同时为了保证此次军事巡逻获取清晰准确的地面信息，直升机始终保持着极限安全高度飞行，锤炼了分队在实战条件下的飞行能力。”

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队自2021年11月8日部署至任务区以来，已圆满完成联阿安全部队授予的48项任务，共计飞行153小时，运送乘客277人，运送物资65吨，被联阿安全部队誉为“精英部队”。

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(责编：于洋、常红)

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