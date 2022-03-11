人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国国会通过2022财年综合拨款法案

2022年03月11日20:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿3月10日电（记者高攀 许缘）美国国会参议院10日晚投票通过资金规模达约1.5万亿美元的联邦政府2022财年（2021年10月1日开始）综合拨款法案，以确保联邦政府有足够资金运转到今年9月底。该法案此前已经众议院通过，随后将递交总统拜登签署生效。

　　参议院当晚以68票赞成、31票反对的结果通过了这一法案。根据该法案，2022财年美国联邦政府可自由裁量支出总额约为1.5万亿美元的资金。其中，非国防项目支出7300亿美元，比2021财年增加460亿美元；国防项目支出7820亿美元，比2021财年增加420亿美元。

　　该法案还包括向乌克兰提供136亿美元紧急资金支持，用于人道主义、经济和安全援助。

　　由于民主、共和两党此前无法就2022财年联邦预算案达成一致，美国国会只能通过短期政府拨款法案来暂时维持联邦政府运转。美国国会曾于去年9月、12月、今年2月三次通过临时拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到今年3月11日。

　　美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯表示，2022财年综合拨款法案几乎迟来了6个月，凸显美国预算制定流程亟需改革。在美国政府债务高企和通胀率达到40年来最高水平的背景下，国会应考虑缩减政府开支和节省资金，而增加政府开支将加剧美国通胀压力。

　　美国劳工部10日公布的数据显示，美国2月消费者价格指数环比上涨0.8%，同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部