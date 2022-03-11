新华社华盛顿3月10日电（记者高攀 许缘）美国国会参议院10日晚投票通过资金规模达约1.5万亿美元的联邦政府2022财年（2021年10月1日开始）综合拨款法案，以确保联邦政府有足够资金运转到今年9月底。该法案此前已经众议院通过，随后将递交总统拜登签署生效。

参议院当晚以68票赞成、31票反对的结果通过了这一法案。根据该法案，2022财年美国联邦政府可自由裁量支出总额约为1.5万亿美元的资金。其中，非国防项目支出7300亿美元，比2021财年增加460亿美元；国防项目支出7820亿美元，比2021财年增加420亿美元。

该法案还包括向乌克兰提供136亿美元紧急资金支持，用于人道主义、经济和安全援助。

由于民主、共和两党此前无法就2022财年联邦预算案达成一致，美国国会只能通过短期政府拨款法案来暂时维持联邦政府运转。美国国会曾于去年9月、12月、今年2月三次通过临时拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到今年3月11日。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯表示，2022财年综合拨款法案几乎迟来了6个月，凸显美国预算制定流程亟需改革。在美国政府债务高企和通胀率达到40年来最高水平的背景下，国会应考虑缩减政府开支和节省资金，而增加政府开支将加剧美国通胀压力。

美国劳工部10日公布的数据显示，美国2月消费者价格指数环比上涨0.8%，同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。

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