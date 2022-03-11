日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。受访者供图

人民网东京3月11日电 （李沐航）2022年全国两会刚刚落下帷幕，会议期间，中国2022年GDP增长目标预期、新冠疫情防控措施以及疫苗接种率等内容引发国内外各方关注。对此，人民网专访了日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。他指出，中国在2021年疫情防控、经济总量发展等方面均交出了令人赞赏的成绩单，2022年中国的GDP增长预期目标是否能够有助于拉动全球经济增长，这一动态值得期待。

中国经济作为全球经济牵引力其表现值得期待

3月11日上午十三届全国人大五次会议闭幕后，国务院总理李克强在回答中外记者提问时说：“去年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国人民的共同努力，我们不仅完成了全年经济社会发展的主要目标任务，而且为今年打下了坚实基础。今年经济确实遇到了新的下行压力和挑战，且不说各种复杂环境在变化，不确定因素增多，就是我们本身要实现5.5%的目标，它的增量，也就是中国百万亿元量级以上GDP5.5%的增量，就相当于一个中等国家的经济总量。”对此，浜田和幸表示，中国的GDP增长速度远超日本以及其他世界各国。中国在2021年的GDP已经超过114万亿元人民币，在2022年，中国在可以保持如此之大的经济体量下，同时设置了5.5%左右增长目标，2022年中国的经济表现是值得全球关注的。

浜田和幸说：“近年来，全球自然灾害频发，疫情肆虐，加上部分地区的紧张关系，造成世界上的不稳定因素不断增加，全球经济成长整体放缓。虽然中国今年所制定的GDP增长目标与2021年的8.1%GDP增速相比有少许下调，但是作为世界经济的重要牵引力，中国经济发展在2022年的表现非常值得期待。”

滨田和幸指出，为了实现共同富裕政策，中国在培育新兴产业、稳定就业等环节做出的调整是非常重要的。同时，改善IT巨头垄断，扩大中小企业的发展空间，也是中国GDP发展预期目标达成过程中不可或缺的助力。

中国在疫苗开发以及疫情防控方面做出的成绩有目共睹

李克强总理指出，2021年，中国疫情防控成果持续巩固。全国落实常态化防控举措，疫苗全程接种覆盖率超过85%。对此，滨田和幸认为，中国以“新冠清零”为目标积极研发疫苗以及特效药，无论在疫情防控还是相关研究成果方面，均取得了举世瞩目的成就。也正因此，中国才能在2022年成功召开北京冬季奥运会和冬季残奥会。他表示，中国拥有新冠医疗、政策等领域的重要大数据，期待中国接下来能够在世界疫情防控及政策指导等方面为全球做出更大贡献。

人口下降问题是中国经济面临的长期挑战之一

根据最新统计数据，2021年中国人口净增加仅48万人。政府工作报告中也明确了实施三孩生育政策。滨田和幸指出，中国经济面临的长期挑战之一将是人口下降问题。培养下一代在任何国家都是重要课题，中国与日本一样，要改善或克服国内结婚和生育人口迅速下降的现状并非易事。对此，中国政府积极改善生育环境也是非常重要的举措。比如，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担都可以促进生育。他认为，作为减轻家庭负担的一种尝试，中国也可加大发展综合性托儿服务，这或将受到家庭的欢迎。

中国经济及科学技术发展体现在民众生活水平的不断提高

滨田和幸表示，中国全面建成小康社会，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，以农村为中心发展地方经济取得显著成效。中国把保障粮食等重要农产品供给安全作为头等大事，同时兼顾绿色环保，进一步提高了农业综合生产力。中国城乡居民收入差距持续缩小，世界对中国进一步扩大社会保障事业的期待值也在不断增加。滨田和幸指出，正因如此，中国民众未来的生活基础也会得到不断改善，这正是中国在经济和科学技术上显著发展的体现。

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