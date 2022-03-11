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驻韩大使向韩当选总统尹锡悦转交习近平主席贺电

2022年03月11日15:09 | 来源：人民网-韩国频道
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　　人民网讯 据中国驻韩国大使馆微信公众号消息，3月11日，邢海明大使会见韩国当选总统尹锡悦，转交习近平主席贺电，并就中韩关系发展等交换了意见。

　　邢海明转交贺电后表示，中韩两国是密不可分的友好近邻和重要战略合作伙伴。建交以来，在两国元首引领和两国政府、人民共同努力下，中韩关系取得了全方位跨越式发展，给两国人民带来了实实在在的利益，也为促进地区及世界和平稳定与发展繁荣作出了积极贡献。今年是中韩建交30周年，两国关系面临提质升级重要机遇，中方愿同韩方基于相互尊重、平等互利原则继续推动双边各领域交流合作深化发展。相信在两国元首战略引领下，中韩关系将在未来5年、30年取得新的更大发展，更好地造福两国和两国人民。

　　尹锡悦表示，非常感谢习近平主席发来的贺电，期待就职后能早日同习主席会晤。中国是韩国最大贸易合作伙伴，也是全球最有影响力的国家之一，韩方愿同中方就双边和国际地区问题不断深化沟通与合作。韩国国民力量党始终高度重视韩中关系，韩中建交就是在国民力量党前身民主自由党执政时期实现的。希望双方以建交30周年为契机，进一步密切高层往来，加强各领域交流合作，增进国民感情。坚信韩中关系必将取得更大发展，再上新的台阶。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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