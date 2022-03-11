人民网东京3月11日电 （吴颖）北京冬残奥会赛事火热进行，吉祥物“雪容融”的可爱形象再次圈粉。红彤彤的“雪容融”在赛场内外、比赛间隙传递着冬残奥会的喜庆、温暖和光明。继北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”火爆日本后，“雪容融”也同样得到日本媒体的关注和日本民众的喜爱。

图片来源：日本广播协会（NHK）电视台“雪容融”报道截图

日本广播协会（NHK）电视台在对北京冬残奥会进行报道时特别关注了吉祥物“雪容融”的设计理念，向日本民众介绍了该设计思路源自中国春节家家张灯结彩的大红灯笼，红色则是寓意美好团圆，称赞“雪容融”样子相当可爱。日本摄影家宇都宫彻一评价“雪容融”被选为吉祥物具有划时代意义，脸部简单的设计十分俏皮。宇都宫彻一熟知国际体育赛事吉祥物，他表示“雪容融”的设计将传统文化以富有现代感的面貌鲜活地呈现出来，非常灵动有趣。

“雪容融”的设计者之一姜宇帆接受《读卖新闻》专访。图片来源：网络截图

“雪容融”诞生背后的故事同样被日本媒体关注，冬残奥会期间《读卖新闻》专访了“雪容融”的设计者之一姜宇帆。这位吉林艺术学院产品设计专业的学生细致讲述了“雪容融”中包含的中国传统元素和设计文化底蕴，希望“雪容融”能够在冬残奥会过程中与冬奥会吉祥物“冰墩墩”一样，向世界传递勇气。

《朝日新闻》记者拍摄冬奥特许商店门前的购买长龙。图片来源：网络截图

《朝日新闻》记者在开幕前的冬奥会闭环内主媒体中心官方特许商品零售店内，见证了民众排队购买 “雪容融”的火爆场面。记者看到店内货架上摆满了20厘米高的“雪容融”毛绒玩具，店外排队的人员已经超过50人。经过约一个半小时的排队后，日本记者进店购买，并预测“雪容融”人气还会更高 。

日本网友绘制北京冬残奥会吉祥物“雪容融”和东京残奥会吉祥物Miraitowa机器人。图片来源：网络截图

日本网友不仅喜爱“冰墩墩”，也成为了“雪容融”的粉丝。北京冬残奥会开幕式上，4个憨态可掬的“雪容融”滑入现场，随着中国队入场，“雪容融”围着中国队转起了圈。有日本网友留言称赞“雪容融”的平衡能力实在太棒了，和“冰墩墩”一样超级可爱；有日本网友希望“雪容融”能点亮心中梦想，激励残奥会运动员勇往直前；还有日本网友绘制了“雪容融”和东京残奥会吉祥物Miraitowa机器人共同祝福北京冬残奥会的插图。

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