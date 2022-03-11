新华社法兰克福3月10日电 综述：欧洲央行年内升息可能性上升

新华社记者邵莉

欧洲中央银行10日迈出货币政策正常化的重要一步，以一种灵活的方式给出结束资产购买的时间表。专家指出，鉴于欧元区通胀形势，欧洲央行年内升息的可能性在上升。

欧洲央行当天的货币政策决议将缩减常规资产购买计划的行动提前了数月，并承诺如果中期通胀预期不回落，将在今年第三季度结束购债。

根据决议，欧洲央行对欧元区关键利率的调整将在购债结束后的“某个时间”进行。分析人士认为，这使得欧洲央行在加息问题上有了更大灵活性。

由于俄乌冲突对经济不可预见的影响，此前不少专家认为欧洲央行不会在本周决定加快缩减购债的步伐。

当天在回答记者提问时，欧洲央行行长拉加德表示，不希望此次决定被理解为加快货币政策正常化。欧洲央行的主要目的是在高度不确定的情况下增加政策灵活性。她还说，决定下一步行动的关键不是时间而是数据。

在欧洲央行当天公布的最新宏观预测中，欧元区通胀预期再次被全面上调，其中对今年通胀水平的预测比去年12月上一次的预测值大幅提高了1.9个百分点，对明、后两年的预测值也分别上调了0.3和0.1个百分点。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基指出，滞胀风险将使欧洲央行收紧货币政策的进程复杂化。欧洲央行的决定保留了政策灵活性，让今年年底前加息成为可能。

富兰克林邓普顿投资公司欧洲固定收益部门负责人戴维·扎恩也认为，欧洲央行将在今年年底前加息。

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默表示，欧洲央行迈出了货币政策正常化的关键一步。但与美国相比，欧元区加息还有很长的路要走。

德国银行协会则批评欧洲央行行动仍过于保守，认为当前欧元区的利率水平既不适应基本面发生的根本变化，也对稳定金融信贷市场无益。

越来越多机构投资者为欧洲央行提前加息进行了市场定价。欧洲央行的货币政策决议公布后，欧元区债券收益率应声上扬，其中德国10年期国债收益率十分钟内上涨了10个基点，意大利同期限国债收益率当天涨幅高达近25个基点。

(责编：崔译戈、徐祥丽)