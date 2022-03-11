新华社北京3月11日电 综述：海外专家认为中国2022年增长目标符合经济发展实际

新华社记者

今年中国政府工作报告中，2022年国内生产总值（GDP）增长5.5%左右的经济增速预期目标备受世界瞩目。海外专家普遍认为，这一目标充分考虑了全球风险因素，符合中国经济发展实际。中国坚持走高质量发展道路，经济前景预期稳定。

增长目标科学合理

美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克认为，考虑到通胀带来的经济不确定性，以及地缘政治局势紧张，中国政府提出的5.5%左右增速目标非常实际。中国经济稳步增长对全球经济发展极为重要。当前欧洲局势趋紧，美国通胀高企，作为主要经济体，中国经济基本面健康稳定。

美国巴德学院高级研究员彭润年接受新华社记者采访时表示，2022年中国确立5.5%左右增速目标是适度的，是实事求是的目标，反映了全球客观环境。

巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，很多拉美经济学家对2022年中国经济表现充满信心。“2022年对中国来说将是充满机遇的一年。中国通过一系列改革措施，减少来自外部环境和潜在风险的影响。相信中国经济将实现政府确定的目标。”

阿根廷国立拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨对新华社记者表示，当前国际形势复杂，挑战不断增多，中国设定的经济增长目标是在充分考量各项因素后提出的合理目标，反映了中国经济持续稳定、积极向好的局面。

锚定高质量发展

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，当前全球形势复杂多变，世界经济复苏面临诸多挑战，在此背景下，中国政府设定的GDP增速目标体现了坚定走高质量发展道路的理念。

蔡伟才说，中国在经济规模不断扩大的同时，充分意识到高质量发展的重要性。当前，在保护主义日趋抬头的背景下，中国企业需要增强研发能力，发展核心技术，促进产业升级，坚持推动创新驱动发展战略，进而在各领域持续取得进展。

林斯表示，2021年中国经济稳步迈向高质量发展，“科技创新、经济社会数字化、绿色发展等，让中国在经济发展和全球治理方面走在世界前列”。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，中国提出今年GDP增长5.5%左右的预期目标是务实的，目前中国经济不简单追求增长速度，更注重提质增效。中国经济向好，将给全球经济复苏和发展提供动力。

经济前景稳定

美国银行研究团队表示，鉴于俄乌冲突给世界经济带来不利影响，一些地区经济将出现不同程度放缓，美欧经济增速预期均被下调，但中国经济增速预期维持不变。该银行全球研究部日前发布报告认为，中国设定的GDP增速目标凸显决策者保持增长和就业稳定的决心。

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，中国是制造业大国，市场空间大，而且一直是全球吸引外资的高地，中国需求将提振大宗商品出口。在俄乌冲突给全球经济复苏带来更多不确定性的背景下，中国经济稳健增长无疑是一个亮点。

智库机构美国大西洋理事会总裁弗雷德里克·肯普认为，中国提出的GDP增速预期目标释放出稳中求进的信号。

舒尔茨说，双循环和拉动内需等政策，使中国经济能够继续保持稳健和韧性，有效应对疫情等因素带来的挑战。同时，中国坚持扩大对外开放，这有助于促进世界贸易和增加全球经济发展动能。（参与记者：刘亚南、徐剑梅、徐静、王亚光、闫洁、刘锴、卞卓丹、倪瑞捷、杨海若、王丽丽）

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