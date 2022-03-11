新华社北京3月11日电 3月10日，国家主席习近平致电尹锡悦，祝贺他当选韩国总统。
习近平指出，中韩互为近邻和重要合作伙伴。建交以来，中韩关系快速发展，给两国人民带来实实在在的利益，为促进地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。今年是中韩建交30周年，对两国关系具有重要意义。中方愿同韩方秉持建交初心，深化友好合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远，造福两国和两国人民。
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