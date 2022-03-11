新华社莫斯科3月10日电（记者黄河 华迪）俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日说，美国国防部在乌克兰资助生物研究，其目的是建立致命病原体隐秘传播的机制。

根据俄国防部当天在官网发布的消息，科纳申科夫表示，经过对获取的乌克兰生物实验室相关文件的分析，俄方发现美方计划于2022年在乌克兰开展鸟类、蝙蝠及爬行动物病原体研究，并逐步转入研究这些动物携带非洲猪瘟和炭疽病毒的可能性，实验目的是“为致命病毒病原体的隐蔽传播建立机制”。

他指出，俄国防部近期将公布新一批从乌克兰生物实验室工作人员处获取的文件，并将提供专家鉴定结果。

俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫同日表示，俄国防部已获得有关美方在乌克兰生物实验室研究如何通过候鸟传播极危险病毒的信息，同时美方也曾在乌实验室进行过将蝙蝠作为生物武器载体的项目，经证实140多个装有蝙蝠体外寄生虫的容器已从哈尔科夫生物实验室被转移至国外。

美国国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯10日在国会参议院情报委员会举行的听证会上说，美情报部门不认为乌克兰正在研发生物武器。乌克兰国内存在约12个生物实验室，用于制定与生物相关的防御措施和从事公共卫生研究，而非研制进攻性生物武器。美国“正在”或“至少曾经”向上述实验室提供过协助，目的是在生物层面确保相关研究的安全性。

俄外交部发言人扎哈罗娃8日表示，在紧靠俄边境的乌克兰生物实验室中曾进行过生物武器部件研发，乌方紧急清理在美国资助下实施的军事生物计划痕迹已得到证实。据俄国防部7日公布的材料，美国对乌境内生物实验室的资助超过2亿美元。（参与记者：邓仙来）

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