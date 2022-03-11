墨西哥经济部长克鲁蒂尔呼吁后疫情时代经济重启。图片来源：埃菲社网站截图

人民网马德里3月10日电 （记者陈晓航）西班牙埃菲社报道，智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁四国日前呼吁中小型企业利用太平洋联盟优势，实现后疫情时代经济重启。

“当前全球供应链受新冠肺炎疫情冲击，凭借太平洋联盟相关协议，有望在区域贸易中获得更大优势。”墨西哥经济部长克鲁蒂尔日前在线上研讨会上宣称。

智利外交部国际经济关系副部长亚涅斯强调，太平洋联盟寻求通过消除关税壁垒来促进相关国家的经济发展，预计到2030年，成员国间商品将实现全面零关税。

墨西哥经济部主管外贸事务副部长德拉莫拉认为，有必要深入实践一体化协议，更多助力企业发展，尤其是中小型企业。德拉莫拉申明，“太平洋联盟不仅促进一体化进程，也为拉丁美洲带来发展和机遇”。

秘鲁外贸旅游部长桑切斯强调，须借助智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁之间的商业潜力，创造更多出口机会。“这一努力得到了联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会相关项目支持，通过更多优化使用数字平台来促进中小企业出口，扩大其发展能力，”他说。

德拉莫拉指出，区域数字化将是非常重要的机制，应借助数字化和技术进步推动一体化进程。其认为，“太平洋联盟可为改善国际经济发展做出自身贡献”。

太平洋联盟于2011年4月宣布成立。该联盟官网显示，截至2019年，四个成员国共有人口2.3亿。目前该联盟共有众多观察员国和候选联系国。中国于2013年成为观察员国。该联盟宗旨是加强拉美太平洋沿岸国家贸易政策协调，促进联盟内货物、服务、资本和人员自由流通，致力于将联盟打造成为对亚洲最具吸引力的拉美次区域组织和亚洲进入拉美市场最便利的入口。

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