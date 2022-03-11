新华社北京3月10日电（记者张汨汨）国防部新闻发言人谭克非10日就澳国防部近期涉华负面言论答记者问。他表示，澳防务领导人有关言论充分暴露了其冷战思维和意识形态偏见，严重损害中澳两国两军关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

有记者问，据报道，澳大利亚国防部长达顿近期接受采访时就澳是否会武装台湾称，澳将尽其所能慑止中方在地区的“侵略”行为。此前，针对澳方声称的所谓中国军舰“激光照射”事件，达顿曾表示澳必须公开中国的霸凌行为。澳国防部也多次发表声明为澳军机抵近侦察行为辩解。请问发言人有何评论？

谭克非说，澳防务领导人有关言论粗暴干涉中国内政，肆意歪曲中方维护国家主权和领土完整的行动，这充分暴露了其冷战思维和意识形态偏见，严重损害中澳两国两军关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

他强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，轮不到澳方说三道四。解决台湾问题、实现国家完全统一，是任何人任何势力都阻挡不了的历史大势。在台湾问题上挑事，只会跳得越高摔得越重。中国人民解放军严阵以待，坚决挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

“关于中澳舰机相遇一事，中方已说明了事件的来龙去脉、是非曲直。”谭克非说，“在此我要再次强调，在与澳军机相遇的全过程中，中方舰艇始终保持安全、规范和专业的操作，符合有关国际法和国际实践。从我方舰艇拍摄的视频可以看出，澳机对我舰进行近距离侦察，这在意图上是充满恶意的，在操作上是极不专业的，给双方舰机及人员安全造成威胁。澳方不反躬自省，反而一再散播虚假信息，对中方进行不实指责，不断鼓吹对立对抗，已经成为地区和平稳定的‘搅局者’。”

谭克非说，一段时间以来，澳军政高官出于一己政治私利，频频发表涉华负面言论，宣扬所谓“中国军事扩张”、鼓噪在南海同中国抗衡、鼓吹结盟对抗中国等。我们注意到，澳不少有识之士也针对这些错误言论提出了批评。我们要求澳方某些军政高官停止渲染炒作“中国威胁”，慎重处理涉台问题，多做有利于增进双方互信的事，不要一条道走到黑。

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