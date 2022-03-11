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美国2月CPI同比涨幅再创40年来新高

2022年03月11日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月10日电（记者许缘　高攀）美国劳工部10日公布的数据显示，美国2月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.8%，同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。

　　数据显示，美国2月CPI环比和同比涨幅均较1月明显扩大，凸显美国通胀压力仍未有缓和迹象。2月物价大幅攀升主要受能源、住房和食品价格上涨等因素影响。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.5%，同比上涨6.4%，为1982年8月以来最大同比涨幅。

　　具体来看，美国2月能源价格环比上涨3.5%，同比上涨25.6%。其中，汽油价格环比上涨6.6%，同比上涨38%；燃料油价格环比上涨7.7%，同比飙升43.6%。此外，美国2月食品价格环比上涨1%，同比上涨7.9%，创1981年7月以来最大同比涨幅。同时，占CPI比重约三分之一的住房价格环比上涨0.5%，同比上涨4.7%，创1991年5月以来最大同比涨幅。二手车价格环比小幅下降0.2%，同比大幅攀升41.2%。

　　分析人士认为，美国2月CPI数据表明，在俄罗斯和乌克兰冲突引发全球油价和其他大宗商品价格飙升之前，美国物价水平持续增长，凸显美国通胀形势仍未见顶。近期，美国汽油价格受俄乌冲突及相关制裁措施影响出现飙升。美国汽车协会日前公布的数据显示，在过去一个月，美国汽油价格上涨24%，接近去年全年涨幅的一半。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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