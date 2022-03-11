人民网开罗3月10日电 （记者黄培昭、李凉）中国驻埃及使馆9日举行专题记者会，中国驻埃及大使廖力强以网上直播形式，介绍中埃关系，阐述中方对当前乌克兰问题的立场。

廖力强表示，中方一直关注乌克兰问题的演变并同各方保持密切沟通。冲突发生第二天，习近平主席应约同普京总统通话，提出愿看到俄乌双方尽早和谈。普京总统也作出积极回应。3月8日下午，习近平主席在同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会时指出，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。中方主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方愿同国际社会一道发挥积极作用。

廖力强强调，冰冻三尺非一日之寒，乌克兰问题发展至今有其复杂和特殊的历史经纬。当务之急一是要支持俄乌和谈，二是要防止出现大规模人道主义危机。王毅国务委员兼外长在2月25日即阐述了中方对乌克兰问题的五点立场，在两会记者会上又提出了化解乌克兰危机的四点主张和关于乌克兰人道主义局势的六点倡议。9日，应乌克兰方面请求，中国红十字会向乌克兰提供的首批人道主义援助物资已经启运。中方认为，形势越紧，和谈越不能停止；分歧越大，越需要坐下来谈判。中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿在需要时与国际社会一道开展必要的斡旋。

在现场回答埃及记者关于“如何评论美国借乌克兰问题歪曲中国形象”的提问时，廖力强表示，近来美方一再散布虚假信息，借乌克兰问题对中国进行污蔑抹黑。这些行为掩盖不了美方自身的责任，反倒暴露了美方借危机渔利的真实意图。美国声称推动北约东扩是为了维护和平，声称要防止欧洲发生战争，声称致力于危机的和平解决，这些都做到了吗？除了提供军事援助、加大军力威慑之外，美国做了哪些有利于和平的事呢？乌克兰问题演变到今天的这种局面，来龙去脉是很清楚的。解铃还须系铃人。希望危机的始作俑者切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，而不是嫁祸于人。

廖力强还宣介了正在进行的两会热点以及北京冬奥会和冬残奥会等情况。埃及《金字塔报》、《宪章报》、《共和国报》等12家主流媒体和我驻埃媒体与会。

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