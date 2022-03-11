人民网罗马3月10日电 （记者谢亚宏）北马其顿可持续繁荣研究所主任阿德拉·格约乔斯卡在接受人民网记者采访时表示，今年中国两会的议程聚焦高质量发展，凸显中国稳中求进的决心。

格约乔斯卡表示，中国是第一个经济增长在2021年恢复到疫情前水平的主要经济体，这证明了中国政府在疫情期间经济的强有力和有效治理。中国的国家财政收入和人均可支配收入均实现增长，也显示出中国经济的韧性。中国政府在“十四五”规划中设置了中长期目标和战略，这在此次政府工作报告中也有体现。这些目标和计划能够在经济增长、环境保护和社会福利之间找到健康和可持续的平衡，为持续、稳定、稳健的经济发展提供动力，并对中国和世界经济都具有重大意义。

格约乔斯卡指出，中国今年提出了GDP增长5.5%的目标，体现出中国注重有质量和稳健的发展。中国希望的发展包含了广泛的经济、社会、政治和文化目标，并体现在政府工作报告对经济持续发展、科技创新、区域发展和生态保护等内容的高度重视。通过加强农村义务教育、提高国家助学贷款额度、上调退休人员基本养老金等措施，保障民生成为报告的重点。此外，实施三孩生育政策、加快发展保障性租赁住房等措施也都值得称赞，因为它们是中国政府在提高人民生活水平和实现效率与公平之间平衡方面的切实举措。

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