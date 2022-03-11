新华社北京3月11日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯能源部副部长格拉布恰克10日对俄媒体表示，目前由俄罗斯武装部队控制的切尔诺贝利核电站已在白俄罗斯电力工程师的帮助下恢复电力供应。乌克兰外长库列巴10日在土耳其安塔利亚与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤后说，乌俄双方在停火问题上未能取得进展。拉夫罗夫表示，俄愿意与乌继续保持对话。

——俄罗斯总统普京10日表示，支持对撤离俄市场的外国企业采取果断行动，对其在俄资产引入“外部管理”，避免对俄本土供应商造成损失。普京同时强调，对继续留在俄市场的外国投资者和合作伙伴给予可靠保护。

——据法国媒体报道，法国总统马克龙和德国总理朔尔茨10日与普京通话。法德领导人敦促俄罗斯立刻停火，并表示，必须通过俄乌之间的谈判解决乌克兰危机。三国领导人还表示，将在未来几天保持密切联系。

——俄罗斯能源部副部长格拉布恰克10日对俄媒体表示，切尔诺贝利核电站已在白俄罗斯电力工程师的帮助下恢复电力供应。由白俄罗斯莫济里至切尔诺贝利核电站的供电线路已经通电。国际原子能机构总干事格罗西10日晚在维也纳召开的新闻发布会上表示，暂时无法确认切尔诺贝利核电站是否已恢复供电。国际原子能机构与切尔诺贝利核电站之间的通信信号时断时续。乌克兰能源公司同日早些时候说，乌方有能力修复切尔诺贝利核电站被毁供电线路，维修人员已经做好一切准备，不需要白俄罗斯方面的帮助。

——乌克兰外长库列巴10日在土耳其安塔利亚与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤后说，乌俄双方在停火问题上未能取得进展，乌方准备与俄方继续谈判。拉夫罗夫表示，俄愿意与乌继续保持对话。在土耳其外长恰武什奥卢参与下，拉夫罗夫和库列巴当天在土耳其南部城市安塔利亚郊外小镇贝莱克举行会晤。恰武什奥卢说，土耳其愿继续作为俄乌冲突调解人，主持俄乌会谈。这是自2月24日俄罗斯开展特别军事行动以来，俄乌两国举行的最高级别会晤。

——据俄国防部发言人科纳申科夫10日发布的消息，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方2998处军事基础设施目标。乌克兰方面的损失包括98架飞机、110架无人机、144套防空导弹系统、88个雷达站、1007辆坦克和其他装甲车辆、109台多管火箭炮、374门野战火炮和迫击炮、793辆特种军用车辆。乌克兰陆军10日在社交媒体上说，乌军当天在乌东北部与白俄罗斯接壤的切尔尼戈夫州摧毁了俄军一个“伊斯坎德尔”导弹营。

——俄罗斯政府新闻局10日发表声明说，俄政府已确定2022年底前禁止出口的商品清单，涉及200多种俄罗斯从国外进口的产品，包括通信设备、医疗设备、车辆、农业机械等，具体涵盖火车厢及火车头、集装箱、涡轮机、金属和石材加工机、显示器、投影仪、控制台和控制面板等，“相关措施是保障俄罗斯市场稳定的必要手段”。此外，俄政府还暂时限制向不友好国家和地区出口部分木材和木材产品。

——俄罗斯外交部10日发表声明说，俄罗斯将不再参加欧洲委员会。欧洲委员会2月25日表示，决定从即日起暂停俄罗斯在欧洲委员会部长委员会和议会大会中的代表权。欧洲委员会是一个全欧范围的组织，俄罗斯于1996年加入该组织。

——乌克兰最高拉达（议会）10日在官网发表声明说，乌克兰总统泽连斯基签署法令，乌方将强制剥夺俄罗斯联邦及其公民在乌克兰的资产，且不会作出任何补偿。

——乌克兰国际文传电讯社10日援引乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克的话表示，乌方9日从冲突地区疏散了4万多名平民，10日乌方将从北部、东部和南部等人道主义走廊继续疏散被困民众。

——卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆10日在首都多哈会见了来访的乌克兰总统特使贝克塔姆·拉斯塔姆，双方就结束乌俄冲突等问题交换意见。塔米姆9日还与泽连斯基通话。

——国际货币基金组织（IMF）执行董事会9日批准向乌克兰提供14亿美元紧急融资支持。（参与记者：唐霁、高攀、许缘、黄河、李东旭、熊思浩、华迪、李奥、杨元勇）

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