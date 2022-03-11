本报3月10日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第四十九届会议7日根据中国2021年提交的“在人权领域促进合作共赢”决议要求，举行关于在新冠肺炎疫情和复苏努力中加强技术合作、保护弱势群体权利问题专题讨论会。

中国外交部人权事务特别代表李笑梅作为嘉宾发言，表示中国坚持人民至上、生命至上，有力应对新冠肺炎疫情，同时高度重视疫情期间弱势群体权利保障。中方愿同各方加强团结合作，分享有益经验和良好实践，加强技术合作和能力建设，保护好受疫情影响最严重的弱势群体。

玻利维亚副外长马马尼表示，资本主义制度造成严重不平等，新冠疫情进一步加剧了不平等。疫情让各方更加认识到健康权的重要性，但一些垄断企业仍将利润置于人的生命之上，使发展中国家难以公平获得新冠疫苗和药物。玻赞赏中国政府向玻提供数百万剂疫苗和其他防疫物资，呼吁各方在疫苗等领域开展技术合作。

科特迪瓦代表非洲国家发言，支持中国提出的“在人权领域促进合作共赢”决议，欢迎决议强调构建人类命运共同体的重要性，呼吁国际社会维护多边主义，实现合作共赢。阿塞拜疆代表不结盟运动，委内瑞拉、伊朗、埃及、阿根廷、马来西亚、越南、柬埔寨、塞拉利昂、布隆迪等发言欢迎人权理事会举行此次会议，强调各国尤其是发展中国家人权受到新冠肺炎疫情严重影响，妇女、儿童、残疾人、老年人、土著人等弱势群体的权利面临严峻挑战，呼吁国际社会向发展中国家提供技术援助和能力建设，切实保障弱势群体权利。

《 人民日报 》（ 2022年03月11日 03 版）

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