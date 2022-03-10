新华社北京3月10日电 国务委员兼外长王毅10日分别应约同法国外长勒德里昂、意大利外长迪马约举行视频会晤，重点就当前乌克兰局势交换意见。

在同勒德里昂会晤时，王毅表示，8日中法德领导人成功举行视频峰会，就乌克兰问题和推动中欧关系发展深入交换了意见。我们应当共同落实好三国领导人达成的重要共识。俄乌已进行三轮谈判，虽然双方仍有明显分歧，但每谈一次，分歧就减少一分，和平的希望就增加一分，停火止战的目标也就能前进一步。中方希望国际社会继续鼓励和支持俄乌谈判并为此创造必要环境和条件。中方一贯主张慎用制裁，反对没有国际法依据的单边制裁和长臂管辖。

勒德里昂阐述了法方在乌克兰问题上的立场，表示各方应携手尽快实现停火，采取措施避免乌克兰发生人道主义危机，推动通过外交途径解决问题。法方支持促和努力，愿同中方在联合国安理会继续开展合作。

双方还就伊朗核问题交换了意见。

在同迪马约会晤时，王毅表示，日前，习近平主席同法德领导人举行视频峰会，明确指出各国主权、领土完整都应该得到尊重，《联合国宪章》宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。这“四个应该”是中方关于乌克兰问题的最权威立场。中方将秉持上述基本立场，同各方加强沟通协调，为劝和促谈继续发挥建设性作用。欧洲国家应根据安全不可分割原则，在迄今达成协议的基础上，同俄方进行深入、全面探讨，形成均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

迪马约表示，意方期待中国为国际和平发挥应有作用。意方十分关注中方提出的有关人道主义六点倡议，愿同中方加强沟通。欧洲安全机制需要各方平等协商，实现共赢。

王毅表示，中方一直积极看待和发展中欧关系。希望欧盟坚持战略自主，形成更为独立、客观的对华认知和政策。

迪马约祝贺北京冬奥会圆满成功，赞赏奥林匹克精神在中国得到弘扬，表示意方期待欧中领导人会晤取得积极成果。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)