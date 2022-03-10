新华社土耳其安塔利亚3月10日电（记者熊思浩）乌克兰外长库列巴10日在土耳其安塔利亚与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤后说，乌俄双方在停火问题上未能取得进展。拉夫罗夫表示，俄愿意与乌继续保持对话。

在土耳其外长恰武什奥卢参与下，拉夫罗夫和库列巴当天在土耳其南部城市安塔利亚郊外小镇贝莱克举行会晤。会晤结束后，乌俄土三国外长分别举行新闻发布会介绍会晤情况。

库列巴说，乌俄双方在停火问题上未能取得进展，乌方准备与俄方继续谈判，以结束战争。他说，“我来这里首先是出于人道主义原因，目的是疏散平民”。

拉夫罗夫说，俄罗斯愿意与乌克兰继续保持对话。他还说，“我们来这里不是为了取代在白俄罗斯正在进行的谈判”。

拉夫罗夫批评一些西方国家把危险武器运入乌克兰。他说，“我们看到，包括欧盟在内的我们的西方同事现在的行动是多么危险，违反了一切所谓的原则”。

恰武什奥卢说，土耳其愿继续作为俄乌冲突调解人，主持俄乌会谈。他说，没人期望通过这次会晤解决所有问题，但是有这样一个开端是必要的，土耳其可以继续主办类似的会晤。

这是自2月24日俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来，俄乌两国举行的最高级别会晤。

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