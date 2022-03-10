新华社首尔3月10日电（国际观察）韩国大选政治新人获胜 尹锡悦面临三重挑战

新华社记者杜白羽 陆睿 孙一然

韩国中央选举管理委员会10日公布的统计结果显示，最大在野党国民力量党候选人尹锡悦在第20届总统选举中以微弱优势获胜。

分析人士指出，尹锡悦长期从事检察官工作，没有任何国会议政经历。他就任韩国总统后将面临统合国内政治、应对新冠疫情和经济问题、处理对外关系的三重挑战。

得票差距极小

3月9日，工作人员在韩国首尔一处计票站计票。（新华社发，李相浩摄）

根据韩国中央选举管理委员会对全部选票的统计结果，尹锡悦得票率为48.56%，执政党共同民主党候选人李在明紧随其后，得票率为47.83%。两人得票率仅相差不到0.8个百分点。

韩联社报道指出，本次选举形成李在明和尹锡悦分属的进步派和保守派两大阵营争霸局面，选举结果前两名票差之小，在韩国宪政史上罕见。

舆论认为，尹锡悦在竞选期间提出的内政和外交主张体现了韩国保守右派的理念。在内政方面，他主张以民间为中心引领经济增长，充分利用民间创造力和市场效率，而非政府主导。他承诺以革新规制、改革劳动市场等举措促进企业投资，创造就业岗位。就饱受诟病的韩国楼市政策，他表示将重审房地产税、改变税制，并在任期内扩大住房供给。

在外交方面，分析家预测尹锡悦将对文在寅政府的外交政策做出调整，进一步深化韩美同盟关系，并更重视韩美日合作。此外，尹锡悦在竞选期间提出，韩中关系应建立在尊重彼此利益和政策立场的基础上，两国应就气候变化、文化交流等议题定期举行高层对话。

从政经历寥寥

3月10日，尹锡悦在韩国首尔召开记者会。（新华社发，李相浩摄）

尹锡悦1960年12月出生于韩国首都首尔，1979年考入首尔大学，1994年进入大邱地方检察厅工作，开启检察官生涯。

2016年，时任韩国总统朴槿惠“亲信干政”事件曝光，尹锡悦被任命为该案特别调查组组长。韩国总统文在寅执政初期，尹锡悦获重用，2017年被任命为首尔中央地方检察厅检察长，2019年任检察总长。之后，尹锡悦与文在寅政府在检察制度改革问题上意见不合，他在2020年11月被停职，后于2021年3月辞去检察总长一职。

尹锡悦没有国会议政经历，被称为“政治素人”。他的竞争对手李在明虽然也不曾担任议员，但历任城南市长和京畿道知事。

尹锡悦去年6月宣布竞选总统，7月加入国民力量党，从政仅8个多月就赢得大选。竞选期间，他将自己形容为“无派无势、不会算计的政治新人”，将此作为自身优点大力宣传，称自己“不欠任何政客人情，只欠国民”。

执政内外挑战

3月2日，在韩国首尔，当时的国民力量党候选人尹锡悦参加电视辩论。（新华社发，李相浩摄）

分析人士指出，尹锡悦执政面临至少三方面挑战。

一是如何实现“政治统合”、团结民心。目前，韩国国会300个议席中，共同民主党占172席，远多于国民力量党的106席。面对“朝小野大”的局面，欠缺议政经验的尹锡悦在组阁、协商治国等方面恐将面临不少阻碍。

此外，据韩国媒体报道，本次总统选举过程中民意分化加剧，这给新政府施政带来一定压力。尹锡悦10日早上发表胜选讲话时呼吁民众团结一致。李在明则表示希望尹锡悦能够开启超越分裂和矛盾的时代。

二是如何应对疫情、提振经济。当前，韩国新冠疫情依然严峻。韩国中央防疫对策本部9日通报，截至9日零时，韩国单日新增新冠确诊病例超34万例，创下该国疫情暴发以来日增确诊病例数新高。新政府需要遏制疫情，并且有效解决国内高物价、高家庭负债、低经济增长等问题。同时，出生率低和人口结构老龄化、收入分配两极分化严重、青年失业率上升等也是摆在新政府面前的难题。

三是如何妥善处理对外关系。竞选期间，尹锡悦就敏感外交话题发表一些言论，包括在朝鲜半岛核问题上主张对朝强硬，在国内引发争议。分析人士指出，如何制定符合国家长期利益的路线，将是对这名政坛新人的考验。

(责编：高歌、杨牧)