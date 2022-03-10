新华社联合国3月9日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵9日呼吁发达国家向发展中国家提供足额的气候融资，并强调中方为增强发展中国家气候变化应对能力作出了实实在在的贡献。

戴兵在纽约联合国总部举行的“气候融资促进持续和平安全”阿里亚模式会议上说，如果发达国家真想推动气候行动，就应该首先履行责任，兑现承诺，向包括冲突国家在内的广大发展中国家提供足额、透明、可验证的气候融资。气候融资是开展气候行动的关键，也是发展中国家的核心关切。向发展中国家提供资金，帮助他们更好应对气候变化，既是发达国家不可推卸的道义责任，也是其在《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》下必须履行的国际义务，是共同但有区别的责任、公平和各自能力原则的重要体现。

戴兵说，自2009年哥本哈根气候变化大会以来，发达国家始终未能兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资的承诺。有智库研究报告显示，发达国家的融资总额不仅不达标，甚至还存在“掺水”“凑数”等问题……发展中国家原本对去年召开的格拉斯哥气候变化大会期待很高，希望发达国家能够进一步提高气候融资支持力度，制定具体量化目标，但并未能够得到发达国家充分回应，导致国际社会又一次错失了加快全球气候行动的重要机会。

戴兵表示，中方是气候治理的行动派。作为最大的发展中国家，中方克服自身经济、社会等方面困难，实施一系列应对气候变化战略、措施和行动，参与全球气候治理，应对气候变化取得了积极成效。作为对全球气候治理尽责的国家，中方为增强发展中国家气候变化应对能力作出了实实在在的贡献。面向未来，中方将继续为其他发展中国家提供力所能及的帮助和支持，同国际社会一道应对气候变化挑战，保护人类共同的地球家园。

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