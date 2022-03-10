人民网首尔3月10日电 （周玉波、杨帆）当地时间10日上午11时，韩国新当选总统尹锡悦在国会图书馆发表感言，称自己将遵从民众意愿，推进政治团结，建设新希望之国。

尹锡悦发表当选感言。图片来源：韩国国民力量选举对策委员会

在演讲中，尹锡悦对韩国民众关心的几个热点问题进行了阐述。他提出，要打造以民营为中心的经济体系，创造更多就业岗位，壮大中产阶层。着力打造数字化政府，以公共意见为决策依据，加强政府与国民之间的双向沟通。积极帮助在新冠疫情中遭受打击、处境艰难的个体工商业者，加大对他们的补助力度。同时，尹锡悦还强调，新一届政府将严惩腐败，为民众创造公平公正的法制环境。

尹锡悦发表当选感言。图片来源：韩国国民力量选举对策委员会

谈及外交领域，尹锡悦表示，他将把国民的生命和安全放在首位，打造“安心韩国”。在对朝鲜政策方面，尹锡悦称将根据原则进行应对，南北对话的大门会随时敞开。另外，他将构建相互尊重的韩中关系和面向未来的韩日关系，因地制宜地打造与各地区间的国际合作网络，加强在经济安全方面的对外交流。

从1994年在大邱地方检察厅开启检察官职业生涯，到2017年任首尔中央地方检察厅检察长，再到2019年7月升任韩国大检察厅检察总长，尹锡悦在检察系统深耕25年。从2021年6月宣布参加总统竞选到当选总统，尹锡悦从政时间不到一年。入主青瓦台后，这位“政治新手”将带领韩国走向何方，备受各方关注。

(责编：高歌、常红)