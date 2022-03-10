新华社德黑兰3月10日电 通讯：制裁之下伊朗遭遇“行医难”

新华社记者高文成

“过去很容易获得的医疗设备，特别是那些国内难以生产的，如手术缝合线、吻合器、血管造影设备和支架等，目前都很难获得。”谈及美国制裁，伊朗血管外科医生阿里一脸无奈。

“即使这些设备可以买到，价格也太高了。”他说，药物也是这样，制裁给病人带来了太多难题。

2018年5月，美国政府单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施，冲击伊朗国计民生。伊朗获得进口药品、设备等医疗物资严重受阻。“医疗行业的一切都受到制裁的不利影响。”德黑兰一家医院的手术室主管玛丽亚姆说。

美国重启对伊制裁时玛丽亚姆是一家医院的护士长。她回忆说，最开始的反应就是伊朗货币大幅贬值，医疗用品进口商和分销商虽然有库存，但为了避免因外汇市场波动而遭受损失，一直没有向市场供应设备。

“这些产品没有充分供应国内市场，导致需求没有得到满足。”她说，这类产品的黑市就这样建立起来了，价格也因此飙升。

病人是最终的受害者。玛丽亚姆至今记得一个让她心酸的故事：在美国重新实施制裁后不久，有个家庭迫切想买一个心脏起搏器，为了救父亲的命，他们愿意支付三倍的价格，然而却买不到。

制裁之下，不少外国医疗设备公司撤离伊朗市场，几乎取消了所有售后服务。玛丽亚姆说，现在不少设备坏了，在国内修不成，必须送到国外修理，成本很高。

她说，尽管美国一直声称药品等人道主义物资不在制裁名单上，但制裁对伊朗银行系统等的广泛限制，使国际上的药品和设备很难进入伊朗市场。“美国人装作不知道，买东西是要花钱的。”

新冠疫情在伊朗暴发后，人们本希望美国会适当放松制裁。玛丽亚姆说，可美国没有，制裁的影响在疫情下变得更加明显。“许多人因为制裁导致的物资短缺而失去生命。最初几个月里，药品瑞德西韦的价格大幅上涨，我们也没有足够的呼吸机。”

她说，制裁迫使伊朗医用设备制造商开始加强生产，相关产品的国内生产力有所提高。但伊朗医疗用品的进口商和制造商艾哈迈德说，国内的生产技术是个大难题，“制裁阻碍了向伊朗转让现代技术，拉大了伊朗与世界其他国家在这方面已经存在的差距”。

分析人士认为，在奥地利维也纳举行的伊核协议恢复履约谈判已进入“最后阶段”。玛丽亚姆对未来和解除制裁抱有很高的希望：“如果制裁解除，伊朗将能够更容易地进口产品和升级设备，企业可以进口配件和修复损坏的设备。”

“我不会对更好的未来失去希望。如果制裁解除，我们将能够与国际社会互动，引进国外尖端技术，并显著改善医疗服务。”艾哈迈德期待着。

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