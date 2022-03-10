新华社乌干达穆科诺3月10日电 通讯：中国和乌干达职业技能发展与创新大赛见闻

新华社记者张改萍

“这场比赛很重要，能与中国选手竞争，可以在国际竞赛中锻炼自己，”今年22岁的乌干达大学生瑞塔·凯米吉沙说。她与队友在日前举行的中国和乌干达职业技能发展与创新大赛主赛区电气自动控制技术竞赛项目中获得第二名。

2022年中国和乌干达职业技能发展与创新大赛主赛区颁奖典礼9日在乌中部穆科诺区纳曼韦工业园区举行。比赛分为精密机械加工、数控加工、焊接技术、电气自动控制技术4个竞赛项目。此次比赛由中非职业教育联盟支持，黄冈职业技术学院、四川建筑职业技术学院、乌干达工业研究所、创造太阳乌干达石油学院共同举办，设四个赛区，其中主赛区位于乌干达工业研究所下设的中国援乌工业技能培训与生产中心。

参赛选手来自以上4家学院及研究所的在籍学生和注册学员。主赛区共有63人参加决赛，决赛开幕式本月3日以线上直播方式举行。各项目设有一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。

“（乌干达）学员都很努力，渴望提高自己的技能。通过这次比赛，学员可以把学到的东西付诸实践。”中方指导教师叶泽莲告诉记者，这批学员已经接受了近两个月包括五金加工、焊接、喷涂、机械加工等课程的理论和实操培训。

乌干达工业研究所工程主管、主赛区裁判长戴维·伊卢科尔感谢中方援助设备，派遣教师向乌方提供职业技能和维保培训服务。“中乌已开展技能培训机构间合作，双方合作良好，希望两国学生之间的交流持续下去。”

颁奖仪式当天，主办方还举行了（中国援乌工业技能培训与生产中心）第二期职业技能培训结业仪式，来自乌干达几所教育机构的111名学员已完成机械加工、焊接、木工和电气自动控制等专业技能知识的培训。第一期58名学员已于去年底结业。

中非职业教育联盟成立于2021年5月，现有中非院校、企业、研究机构等多家成员单位。

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