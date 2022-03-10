新华社首尔3月10日电 题：期待中韩关系发展提质升级

新华社记者杜白羽

10日凌晨，韩国最大在野党国民力量党候选人尹锡悦在韩国第20届总统选举中获胜。尹锡悦去年曾表示：“若当选总统，将努力推动韩中双边关系继续提质升级。”如今他如愿胜选。今年，中韩建交迎来30周年。亲望亲好，邻望邻好，人们期待在新的起点上，中韩进一步深化互利合作，不断丰富中韩战略合作伙伴关系内涵。

中韩是有着深厚历史渊源的友好邻邦。两国同属东亚文化圈，地缘相近，文缘相通，以和为贵、以善为本的理念深植于两国人民心中。建交30年来，中韩关系经受了各种风云变幻考验，实现了全面快速发展。两国年贸易额从建交初期不到50亿美元迅速增长到超过3000亿美元，并在疫情中逆势上扬，相互投资达千亿美元规模，为双方民众带来实实在在利益，疫情前两国人员往来每年超千万人次。事实证明，中韩之间是利益交融、优势互补、潜力巨大的合作伙伴。

30年风风雨雨，30年沧海桑田。中韩关系发展的辉煌成就来之不易，合作成果应得到珍惜。回首中韩关系发展的历史进程，三点启示值得重视：一是相互尊重。两国国情不同，要始终坚持相互尊重各自发展道路，尊重各自核心利益和重大关切，尊重各自民族、文化传统和国民感情。二是聚焦合作。中韩地理相近、文化相通、经济互补，两国合作兼具天时、地利、人和，努力加强和深化互利合作符合中韩两国和两国人民根本利益。三是致力和平。无论形势如何跌宕起伏和复杂变化，都不应停止对半岛和平的追求，应坚韧不拔地克服和排除各种干扰，持续不断地探索南北关系的改善，毫不动摇地推进半岛和平进程。

展望未来，中韩深化互利合作空间广阔。两国发展战略契合，彼此产业链、供应链深度融合，你中有我，我中有你。在人工智能、大数据等多个领域，双方互补优势明显。人们期待，中韩加强战略沟通与政策协调，做互信的好邻居；拓展数字经济、绿色发展、生物科技等领域合作，做互利的好伙伴；充分活跃文化、教育、科技等各方面交流，做相知的好朋友。

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