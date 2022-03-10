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全国两会期间，中国再度成为全球关注的焦点。连日来，国际社会持续热议政府工作报告，全球媒体再次聚焦中国国内生产总值（GDP）增长目标等热点话题，期待中国为世界带来正能量。

中国经济增长目标引国际社会热议

美国《纽约时报》、俄罗斯《消息报》、日本朝日电视台、芬兰《赫尔辛基时报》等媒体第一时间报道中国政府工作报告内容，并对其中的经济增长率、拉动内需、吸引外资等问题给予高度关注，尤其关注2022年中国GDP增长目标。

路透社发表文章指出，2021年中国国内生产总值增长8.1%，超过此前设定的6%的目标，这得益于强劲出口的拉动。而今年，中国这一世界第二大经济体将把稳定经济作为首要任务，坚持稳中求进。

日本朝日电视台报道说，中国的经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，为了控制新冠肺炎疫情的蔓延，政府采取了封闭管理以及减少与海外的往来等措施，人们担心这对经济带来不利影响。对此，中国宣布将减轻企业负担，预计全年退税减税约2.5万亿元，以此积极吸引外国企业进行投资。

俄罗斯《消息报》详细报道了中国政府报告的主要数据，列举了中国2022年的主要预期目标，包括国内生产总值、城镇新增就业人数、失业率、通胀率、赤字等。同时，文章关注中国计划加快油气、矿产等资源勘探开发。文章还提到2021年中国GDP增长了8.1%，超过了6%的目标。

西班牙《经济学家报》报道称，中国将2022年的经济增长目标设定在5.5%, 居民消费价格涨幅3%左右。报道认为，虽然中国国民经济面临的风险和挑战显著增加，但中国经济“一定能顶住下行压力，必将行稳致远”。

日本前内阁官房副长官、前外务副大臣浅野胜人表示，中国经济发展的后劲十足，中国经济的韧劲很强。他认为，政府工作报告中提出的GDP增速目标突出强调了中国要在疫情冲击这一大背景下，进一步全面恢复经济，持续推进减税降费的政策，为经济发展带来新动能。

将为全球经济复苏带来重大利好

目前世界仍处于新冠肺炎疫情蔓延和经济复苏缓慢的困境中。在此关头，中国发展的关键举措将为世界提供新动力和正能量。

《纽约时报》报道称，中国定下约5.5%的经济增长目标，在面对疫情影响和国际局势引发的全球不确定性之际，这一目标强调了中国政府对经济增长的重视。

彭博社在文章中指出，中国这一增长目标明显高于国际货币基金组织（IMF）预测的4.8%和经济学家此前预测的5.2%。中国这样充满信心的GDP目标或将对陷入困境的全球经济起到适度的推动作用。根据研究，对于世界经济而言，中国GDP增长5.5%而不是5%，将为世界经济增长贡献约0.1个百分点。

芬兰《赫尔辛基时报》发表评论文章称，当前，世界仍处于新冠肺炎疫情反复无常和经济复苏缓慢的困境中。在此关头，中国发展的关键性举措将为世界提供新动力，帮助人们重拾携手共创未来的信心。中国经济已展现出巨大的活力和韧性，中国发展及市场带来的机遇将继续助推全球经济。

《哈萨克斯坦实业报》发布文章指出，分析人士认为，全球经济因新冠肺炎疫情和地缘政治紧张等其他不确定性因素而面临越来越大压力，作为全球第二大经济体，中国的经济增长目标定为5.5%，预计将为全球经济复苏带来重大利好。

为外资企业继续深耕在华发展提供信心和动力

政府报告提出，未来中国将扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。一个更加开放的中国，将给国际社会带来无限机遇。

韩国专业财经网站Economist指出，今年中国政府工作报告中强调扎实推进共同富裕，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。对于相关行业的韩企来说，是一个利好消息。

“我们很高兴看到今年的政府工作报告中提及对2022年中国在创新驱动高质量发展、高水平对外开放、深入推进健康中国行动等方面的重要规划和目标。”强生全球资深副总裁宋为群表示，2021年中国经济发展和疫情防控保持全球领先，高质量发展取得新成效。中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中国坚定不移扩大高水平对外开放，不断优化营商环境，持续拓展对外开放范围、领域和层次，给世界经济发展增加一抹亮色，也为包括强生在内的外资企业继续深耕在华发展提供了重要信心和强大动力。

2022年中国政府工作报告设定了今年发展主要预期目标，实现国内生产总值增5.5%左右，符合“坚持稳字当头、稳中求进”的政策方向，也进一步展现了中国经济长期向好的基本面不会改变。高通公司中国区董事长孟樸表示，中国经济的持续稳定增长将为高通公司及其合作伙伴提供更多机遇，我们对中国市场的发展前景也始终保持乐观。特别是中国持续发展由5G赋能的新产品、新服务和新行业，有助于释放数字经济的全部潜能。

(责编：王禹蘅、常红)